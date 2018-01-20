Selçuk Şahin: ‘Fenerbahçe taraftarlarını kırmış olabiliriz ama…’

Göztepeli futbolcu Selçuk Şahin, Fenerbahçe karşısında son saniyelerde yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu maç sonu Martin Skrtel ile yaşadığı gerginlik hakkında ise, "Bazı Fenerbahçe taraftarlarını kırmış olabiliriz ama ben Göztepe oyuncusuyum ve takım arkadaşımı koruma adına yapılmış harekettir. Bir art niyet aranmasın" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Selçuk Şahin, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Biz iyi bir takımız, buradan puan alabilecek, Fenerbahçe’yi yenebilecek bir takımız. Denedik ve galibiyeti yakalayacak pozisyonu bulduk ama olmadı. Son saniyede şanssız bir gol yedik ve mağlup olduk. Üzgünüz” şeklinde konuştu.

Saha içinde Skrtel ile yaşanan gerginliğe de değinen Selçuk Şahin, şunları söyledi: “Oyun içinde de Skrtel ile bir gerginlik oldu. Maç sonunda da biraz atışmaya başladılar. Ben de takım kaptanı olarak ayırmak için müdahale ettim. O da karşılık verince gerginlik oldu. Ben daha önce de söyledim Fenerbahçe forması giyen hiç kimseye yanlış bir harekette bulunmam. Orada sadece kendi takım arkadaşımı korumak için müdahalede bulundum. Biraz gerginlik oldu ama kapandı. Hakem zaten ikimizi de cezalandırdı. Bazı Fenerbahçe taraftarlarını kırmış olabiliriz ama ben Göztepe oyuncusuyum ve takım arkadaşımı koruma adına yapılmış harekettir. Bir art niyet aranmasın.” Selçuk Şahin`e Fenerbahçelilerden büyük tepki Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın bitiş düdüğünün ardından Selçuk Şahin ve Skrtel arasında gerginlik yaşandı. Olaya Jahovic'in müdahalesi sonrası sarı lacivertlilerin file bekçisi Volkan Demirel de gerginliğe dahil oldu. Bu tartışma sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcusu Selçuk Şahin'e tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

“Son saniye golü yemek üzücü”

Son dakikalarda yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirten Şahin, “Özellikle son saniye golü yemek her takım için çok zor. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Biz bu zamana kadar nasıl iyi oynayarak geldiysek bundan sonra da o şekilde devam edeceğiz. Galibiyetler alarak organize oynayan bir takım olmak istiyoruz” diye konuştu.

“İyi bir takım olduğumuzu gösterdik”

Kadıköy'de tribünler doluyken atmosferin farklı olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli oyuncu, “Daha önce bu stada gelmiştim ama boştu. Bugün tribünler dolu, Kadıköy böyle güzel. Maçlar da daha keyifli oluyor. Bir puan alarak mutlu dönmek istiyorduk ama olmadı. Yine de iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik” dedi. Fenerbahçe Göztepe maçından sonra ortalık karıştı! Volkan Demirel`den ilk açıklama... Fenerbahçe ile Göztepe arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın ardından saha içi karıştı. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte Skrtel, Jahovic, Selçuk Şahin ve Volkan Demirel arasında tartışma yaşandı. Volkan Demirel, maç sonrası yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku