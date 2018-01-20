Sead Halilagic 15 yıl sonra yeniden Beşiktaş’ta!

1999-2002 yıllarıa rasında Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Sead Halilagic, Beşiktaş Futbol Akademileri'nde altyapı koordinatörü olarak göreve başlayacak.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın eski savunma oyuncusu Sead Halilagic, siyah beyazlı kulübe altyapı koordinatörü olarak geri döndü.

1997 yılında İstanbulspor’a transfer olan ve iki sezon sonra Beşiktaş’a giden 45 yaşındaki Halilagic, siyah beyazlı kulüpte geçirdiği 3 senenin ardından 2002’de ara transferde Slavia Sofia takımına transfer oldu.

2003 yılında futbol kariyerini noktalayan Halilagic, Sportif Direktörlüğü’nü Gökhan Keskin’in üstlendiği, Beşiktaş Futbol Akademileri’nde altyapı koordinatörü olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

BJK TV’de spikerlik yapan Gürler Akgün ise konuyla ilgili Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı;

Hoşgeldin Sead Halilagic ! Halilagic , Sportif Direktörlüğünü Gökhan Keskin ‘in üstlendiği @BJKOzkaynak kadrosunda yer alacak pic.twitter.com/TsZZubOBM9 — Gürler Akgün (@gurlerakgun) 19 Ocak 2018

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