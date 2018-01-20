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Robin van Persie’den Fenerbahçe’ye duygusal veda mesajı

Fenerbahçe'deki kariyerine son veren Robin van Persie, sarı lacivertli camiaya veda mesajı yayınladı
12:4320 Ocak 2018
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile yollarını ayıran Hollandalı golcü Robin van Persie, Instagram hesabından yayınladığı mesajla sarı lacivertli camiaya veda etti.

Tecrübeli futbolcu kariyerine Hollanda takımlarından Feyenoor’da devam edecek.

İşte van Persie’nin mesajı;

“Öncelikle bu güzel ülkede tecrübe sahibi olabildiğim ve güzel kalpli insanlarla tanışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. İstanbul'u evim gibi hissettirdiğiniz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bu değerli ülkenin güzel insanlarına her şeyin en iyisini diliyorum,özellikle değerli Fenerbahçe taraftarlarına gelecekte takımla beraber istedikleri başarıya ulaşmalarını canı gönülden istiyorum. Sevgilerle”

20 Ocak 2018 Fenerbahçe`den ayrılan Robin van Persie`den son vurgun! Fenerbahçe Kulübü, Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie'den kurtulmak için 1.8 milyon euro ödemeyi kabul etti. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme: 12:48 | 20.01.2018
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