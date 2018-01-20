Rekor haftası

Ömrünü, Galatasaray Lisesi'nde tanıştığı satrancı Türkiye'de yaymak için adayan ‘Satranç Baba' Jirayr Ohanyan Çakır'ın çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen “Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası”, bugün Antalya'da başlıyor.

81 şehirden 2.870 sporcunun ve ailelerinin katılımıyla 7 bin kişilik dev bir Türkiye buluşmasına ev sahipliği yapacak şampiyona, dünya çapında düzenlenen ‘en büyük satranç organizasyonu' olarak bir rekora da imza atacak. Şampiyonalar, yarın Antalya'da başlayacak ve 26 Ocak Cuma gününe kadar sürecek. Şampiyonalar, Avrupa ve dünyada dereceye giren genç ustaların nefes kesen maçlarına da sahne olacak.

7 yaşındaki Düzceli Emir Öztürk ile Sivaslı Misrina Ütük şampiyonaların en küçük sporcuları olurken, Ankara'dan 70 yaşındaki Hamza Topaloğlu ise en tecrübeli sporcu olarak göze çarpıyor. Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonalarında başarılı olan sporcular, dünya ve Avrupa; Yaş Grupları, Okullar Şampiyonaları ile uluslararası ve ulusal turnuvalara davet edilecek. Emektarlar Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular ise uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacaklar.

Edirne'den Kars'a kadar 81 ilden sporcuların, velilerin, antrenörlerin, hakemlerin, spor uzmanlarının ve görevlilerin katılımıyla gerçekleşecek dev satranç şöleni, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olma niteliğini de taşıyor.

Bu dev organizasyon için başta TSF Başkanı Gülkız Tulay olmak üzere yetkililere gönülden teşekkürler.