Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

NBA’de takım olarak tarihin en kötü serbest atış rekoru kırıldı

NBA'de geçtiğimiz gece Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers arasında oynanan maçta adeta serbest atış atamama yarışı vardı. LA Lakers oyuncuları, NBA'de takım olarak tarihin en kötü serbest atış rekorunu kırdı
11:3120 Ocak 2018
0
NBA’de takım olarak tarihin en kötü serbest atış rekoru kırıldı

NBA takımlarından Los Angeles Lakers, takım olarak NBA tarihinin en kötü serbest atış yüzdesine rağmen Indiana Pacers'ı 99-86 yendi.

14 serbest atış kullanan Los Angeles Lakers yüzde 14.3 isabetle bunlardan 2'sini sayıya çevirdi ve sadece Clarkson 2/3 ile isabet buldu: Randle, Ennis, Nance, Lopez 0/2, Kuzma 0/3.

Los Angeles Lakers’a galibiyeti getiren maçın adamı ise 33 sayı 7 ribaunt 7 asist 14/19 Şut 3/6 üçlük atan Jordan Clarkson oldu.

Bu kötü istatistikle NBA rekoru kırıldı. NBA'de önceki düşük isabetli serbest atış kayıtları şöyle:

02-22-1983 Houston Rockets 3/14 yüzde 21.4

04-05-1991 Miami Heat 3/13 yüzde 23.1

04-20-1994 Detroit Pistons 4/15 yüzde 26.7

12-12-1994 Orlando Magic 6/23 yüzde 26.1

12-08-2000 Los Angeles Lakers 5/827.8

11-10-2001 Milwaukee Bucksyüzde 5/17 yüzde 29.4

01-10-2003 Chicago Bulls 6/21 yüzde 28.6

01-01-2006 Portland Trail Blazers 3/10 yüzde 30

12-12-2007 Houston Rockets 6/22 yüzde 27.3

11-07-2014 Oklahoma City Thunder 3/11 yüzde 27.3

03-01-2017 Detroit Pistons 3/17yüzde 17.6

20 Ocak 2018 Joel Embiid`den Rihanna`ya rest! İlgili Haberi Oku

Etiketler
Indiana Pacers Los Angeles Lakers NBA
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER