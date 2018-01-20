NBA’de takım olarak tarihin en kötü serbest atış rekoru kırıldı
NBA takımlarından Los Angeles Lakers, takım olarak NBA tarihinin en kötü serbest atış yüzdesine rağmen Indiana Pacers'ı 99-86 yendi.
14 serbest atış kullanan Los Angeles Lakers yüzde 14.3 isabetle bunlardan 2'sini sayıya çevirdi ve sadece Clarkson 2/3 ile isabet buldu: Randle, Ennis, Nance, Lopez 0/2, Kuzma 0/3.
Los Angeles Lakers’a galibiyeti getiren maçın adamı ise 33 sayı 7 ribaunt 7 asist 14/19 Şut 3/6 üçlük atan Jordan Clarkson oldu.
Bu kötü istatistikle NBA rekoru kırıldı. NBA'de önceki düşük isabetli serbest atış kayıtları şöyle:
02-22-1983 Houston Rockets 3/14 yüzde 21.4
04-05-1991 Miami Heat 3/13 yüzde 23.1
04-20-1994 Detroit Pistons 4/15 yüzde 26.7
12-12-1994 Orlando Magic 6/23 yüzde 26.1
12-08-2000 Los Angeles Lakers 5/827.8
11-10-2001 Milwaukee Bucksyüzde 5/17 yüzde 29.4
01-10-2003 Chicago Bulls 6/21 yüzde 28.6
01-01-2006 Portland Trail Blazers 3/10 yüzde 30
12-12-2007 Houston Rockets 6/22 yüzde 27.3
11-07-2014 Oklahoma City Thunder 3/11 yüzde 27.3
03-01-2017 Detroit Pistons 3/17yüzde 17.6