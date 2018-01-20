NBA’de takım olarak tarihin en kötü serbest atış rekoru kırıldı

NBA'de geçtiğimiz gece Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers arasında oynanan maçta adeta serbest atış atamama yarışı vardı. LA Lakers oyuncuları, NBA'de takım olarak tarihin en kötü serbest atış rekorunu kırdı

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