Joel Embiid’den Rihanna’ya rest!

2014 yılında kur yaptığı Rihanna'dan "All-Star ol, öyle gel" cevabını alan basketçi Joel Embiid, All-Star'a seçildi. Embiid'e Rihanna sorulunca "Bu sefer de ben istemiyorum." dedi.

2014 yılında draft olarak NBA kariyerine adım atan Joel Embiid, o dönem attığı bir tweetle Rihanna’ya kur yaptığını ancak ret cevabı aldığını söylemişti.

Basında çıkan Rihanna haberlerini, “Bu doğru. Bu ünlü kızı(Rihanna) tavlamaya çalıştım ve o da, “All- Star ol, öyle gel” dedi.” şeklinde attığı tweetle doğrulamıştı.

All-Star’a seçilen Jeol Embiid’e yıllar önce attığı Rihanna tweeti sorulunca gülerek, “Rihanna beni geri çevirmişti. Şimdi ona geri dönmem için bir neden yok. Dışarıda birçok güzel kadın var. Ben de güzelim. Yoluma devam edeceğim.” dedi.

RİHANNA’NIN INSTAGRAM HESABINA YORUM YAĞDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rihanna’nın Instagram hesabındaki paylaşımların altına hayranları Joel Embiid’i mentionlayarak binlerce yorum attı. Barbadoslu şarkıcı Rihanna ise henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

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