Hıncal Uluç: Arda’nın tırnağı kadar Galatasaraylı olsaydı o yüz karaları…

Ünlü gazeteci ve yazar Hıncal Uluç, Galatasaray'ın transfer gündemi ve Arda Turan'la ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı...

Fatih Terim’in Galatasaray’ın oyun anlayışını değiştirmesi gerektiğini söyleyen Hıncal Uluç, Başakşehir’e transferinden sonra Arda’yı protesto hazırlığında olan sarı kırmızılı taraftarlar için çok sert ifadeler kullandı. İşte Uluç’un değerlendirmelerinden satır başları…

‘EKSİK OLAN ŞEY GERÇEK SANTRAFOR’

Devre arası maçlarını da, Bucaspor’la kupa mücadelesini de yakından izledim Galatasaray’ın. Sonuç?.Bu takımın en acil ihtiyacı santrfor..Kaleci tamam.. Stoperler fazlasıyla var. Orta saha tonla.. Kanat adamları yedekleriyle hem de.“İlle de sol bek” diye tutturanlar var..Hayır.. Lato, bu ülkenin en iyi sol beklerinden. İgor harcamıştı onu, kendi getirdiği halde. Hem de Terim’in “Hücuma çıkan bek”i nasıl istediğini iyi bilirim. Lato gibisi yok. Hakan Balta, icabında Linnes de hazırda.. O zaman niye sol bek?.Takımda eksik olan şey, “Gerçek” santrfor..

Büyük gün! Galatasaray başkanını seçiyor... Galatasaray Spor Kulübü “Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı” Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı. Sarı kırmızılılarda 100. dönem yönetimi ve başkanı seçiliyor İlgili Haberi Oku

‘TERİM YAN VE GERİ PASLARI YASAKLAMALI’

Fatih Terim, oyunu geliştirmeyen kısa yan ve geri pasları da yasaklamalı. Selçuk gibi bir adamı yok eden “İstatistik” pasları bunlar. Rakip yarı sahada kazanılan bütün duran toplar “Gol pası, ya da hazırlığı için kullanılmalı. Alex gibi yani. Yana ve geriye duran top kullanılışı ziyan!.

‘ULTRA İHANETÇİLER AYNAYA BAKSINLAR’

Galatasaray’a ihanet edenler listesinde ilk sırayı alan o utanç verici taraftar, Arda’yı protesto için hazırlık yapıyormuş. Keşke Arda’nın tırnağı kadar Galatasaraylı olsaydı o yüz karaları..Ali Sami Yen cehennemini, kendi takımlarını, futbolcularını, hocalarını ıslıklayarak, rakip cennetine çeviren bu Ultra İhanetçiler, önce aynaya baksınlar..