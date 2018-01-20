Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'ın yeni Başkanı Muastafa Cengiz kimdir, kaç yaşındaır? Galatasaray'da yapılan başkanlık seçiminde büyük sürpriz yaşanarak Dursun Özbek'e karşı başkanlığı kazanan Mustafa Cengiz kazandı. Galatasaray taraftarının merak konusu olan Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu, listesinde kimler var? İşte Mustafa Cengiz ile ilgili merak edilenler...

Mustafa Cengiz kimdir? Futbolseverler tarafından bilinenen bir isim olmayan Mustafa Cengiz Galatasaray kulübünün yeni başkanı olarak seçildi. İddialı bir liste hazırlayan Mustafa Cengiz’in Sportif A.Ş.’nin başına Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi isimleri getirmesi bekleniyor. Peki Mustafa Cengiz kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte Mustafa Cengiz hakkında bilinmesi gerekenler…

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz 1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.

ARAPÇA, İNGİLİZCE VE FRANSIZCA BİLİYOR

İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

YENİ BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ’iN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Asil üye : Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

Yedek üye : Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.