Fenerbahçe’den ayrılan Robin van Persie’den son vurgun!

Fenerbahçe Kulübü, Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie'den kurtulmak için 1.8 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, geldiği günden bu yana sorun olan Robin van Persie’den sonunda kurtuldu.

3 yıllık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldızın ayrılıp ayrılmayacağı tartışmaları da son buldu ve Van Persie’nin sözleşmesi feshedildi.

F.Bahçe’den alacakları konusunda oldukça sıkı bir pazarlığa giren Hollandalı golcü, sadece 200 bin Euro’yu (yaklaşık 920 bin TL) bıraktı. Van Persie, maaş pazarlığında da herkesi bezdirdi…

“Yeter ki kurtulalım ve önümüze bakalım” diyen yönetim de 4.5 aylık maaş tutarı olan 2 milyon Euro’nun, 1.8 milyon Euro’sunu ödemeyi kabul etti.

Böylelikle, sarı-lacivertliler, Hollandalı’dan kurtulurken transferi resmen açıklayan Feyenoord’un payına ise 200 bin Euro düştü.

MALİYETİ 100 MİLYON TL

Manchester United’dan 6.5 milyon Euro bonservisle alınan Van Persie, 2.5 yılda 20.3 milyon Euro yani yaklaşık 100 milyon TL’ye mal oldu.

Senelik 4.9 milyon Euro ile ligin en çok kazananı olan ve maç başına 20 bin Euro alan Persie’ye bu süreçte 13.8 milyon Euro maaş ödendi. Yıldırım`ın hedefi önce takım, sonra adaylık Fenerbahçe'de Ali Koç'un Başkan adaylığını açıklaması ve son olarak önceki gün bin 300 kongre üyesine yaptığı ve önemli mesajlar içeren konuşmanın ardından gözler Başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. İlgili Haberi Oku