Fenerbahçe’de Giuliano’nun omzu çıktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano'nun Göztepe karşılaşmasında omzu çıktı. Yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı. Fenerbahçeli futbolcu Giuliano 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın 72’nci dakikasında sakatlanan ve yerini Alper Potuk’a bırakan Giuliano’nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Karşılaşmada omzu çıkan Giuliano´nun Liv Hospital´de yapılan müdahale ile tekrar omzu yerine yerleştirildi.

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BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NDAN TAKİP

Öte yandan Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, ülkesinin milli takımı tarafından takip edildi. Brezilya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cleber Xavier ile data analiz koordinatörü Fernando Lazaro, Giuliano’yu Göztepe maçında mercek altına aldı. Cleber Xavier ile Fernando Lazaro, Giuliano’nun performansını incelerken Josef ile ilgili de notlar aldığı öğrenildi.