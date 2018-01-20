Fenerbahçe’de Eljif Elmas ilk kez…

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas, Süper Lig’de ilk defa bir maçta kadroda yer alıyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon başında transfer ettiği Makedon Eljif Elmas, Süper Lig'de ilk kez kadroda yer alıyor. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında İstanbulspor karşısında yedek kulübesinde yer alan Elmas, Fenerbahçe – Göztepe müsabakasında da yedek kulübede yer alıyor.

Robin van Persie`den Fenerbahçe`ye duygusal veda mesajı Fenerbahçe'deki kariyerine son veren Robin van Persie, sarı lacivertli camiaya veda mesajı yayınladı İlgili Haberi Oku

Robin van Persie'nin takımdan ayrılmasından sonra lisansı çıkartılan Makedon futbolcu görev alması halinde ilk kez Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymiş olacak.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısına 4 oyuncusundan yoksun olarak çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Vincent Janssen ve Luis Neto’nun yanı sıra sakatlığı son bulan Mehmet Ekici, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından Göztepe mücadelesinin kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe`den ayrılan Robin van Persie`den son vurgun! Fenerbahçe Kulübü, Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie'den kurtulmak için 1.8 milyon euro ödemeyi kabul etti. İlgili Haberi Oku

FERNANDAO 10 AY SONRA 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, 10 ay 3 gün sonra ligde ilk 11’de yer aldı.

Geçen sezon 17 Mart’ta oynanan Atiker Konyaspor maçında ilk 11’de görev alan Fernandao, maçta kolunun kırılmasının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Brezilyalı futbolcu 310 gün sonra Göztepe ile oynanan maçta ilk kez 11’de mücadeleye başladı.