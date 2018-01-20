Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç sesleri

Fenerbahçe-Göztepe maçında Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon sesleri yükseldi.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe – Göztepe müsabakasının ikinci yarısına başlarken tribünlerden Ali Koç sesleri yükseldi. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon tezahüratları yapan kale arkasındaki taraftarlara daha sonrasında bütün stat eşlik etti.

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GIULIANO’YA BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NDAN TAKİP

Fenerbahçeli Giuliano, ülkesinin milli takımı tarafından takip edildi.

Brezilya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cleber Xavier ile data analiz koordinatörü Fernando Lazaro, Giuliano’yu Göztepe maçında mercek altına aldı. Cleber Xavier ile Fernando Lazaro, Giuliano’nun performansını incelerken Josef ile ilgili de notlar aldığı öğrenildi.