Fenerbahçe taraftarlarından Dirar tepkisi!
Fenerbahçe taraftarları, Göztepe ile oynanan maçta Nabil Dirar'ı ıslıklayarak protesto ettiler.
Fenerbahçe – Göztepe maçı için Kadıköy’ü dolduran Fenerbahçe taraftarları, Nabil Dirar’ın performansından memnun kalmadı ve Faslı futbolcuyu ıslıklayarak protestoda bulundular.
Sarı lacivertli taraftarlar, Göztepe’nin skoru 1-1 yapan golünün ardından Dirar topu ayağına her aldığında, tecrübeli futbolcuyu ıslıkladılar.
60. dakikadan maçın sonuna kadar ıslıklanan Dirar, 90 dakika sahada kaldı.