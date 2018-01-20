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Fenerbahçe taraftarlarından Dirar tepkisi!

Fenerbahçe taraftarları, Göztepe ile oynanan maçta Nabil Dirar'ı ıslıklayarak protesto ettiler.
21:4920 Ocak 2018
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Fenerbahçe taraftarlarından Dirar tepkisi!

Fenerbahçe – Göztepe maçı için Kadıköy’ü dolduran Fenerbahçe taraftarları, Nabil Dirar’ın performansından memnun kalmadı ve Faslı futbolcuyu ıslıklayarak protestoda bulundular.

Sarı lacivertli taraftarlar, Göztepe’nin skoru 1-1 yapan golünün ardından Dirar topu ayağına her aldığında, tecrübeli futbolcuyu ıslıkladılar.

60. dakikadan maçın sonuna kadar ıslıklanan Dirar, 90 dakika sahada kaldı.

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Etiketler
dirar Fenerbahçe göztepe kadıköy tepki
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