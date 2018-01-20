Fenerbahçe Göztepe İlk 11’ler Belli Oldu! Maçı Hangi Kanalda Ne Zaman, Saat Kaçta?

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başladı. Ligin son haftalarında yakaladığı çıkışı devam ettirmek isteyen Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Her iki takımın taraftarı da "Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. Bir diğer merak konusu ise Eljif Elmas'ın karşılaşmada forma şansı bulup bulamayacağı. Artık geri sayımın başladığı heyecanlı karşılaşmaya dair İlk 11'ler ve tüm detaylar haberimizde...

Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında, Kadıköy’de oynadığı son 6 maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe, üst sıraları zorlayan Göztepe’yi konuk ediyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen iki takımın karşılaşacağı bu maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Eljif Elmas’ın da ilk kez forma şansının bulması beklendiği Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GÖZTEPE iLK 11

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Josef de Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif Chahechouhe, Fernandao

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Milos Kosanovic, Leo, Yoan Gouffran, Selçuk Şahin, Andre de Castro, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Adis Jahovic

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ve İzmir temsilcisi Göztepe’nin karşı karşıya geleceği maç 20 Ocak Cumartesi saat 19:00’da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde başlayacak. Hakem Ümit Öztürk’ün yöneteceği müsabakayı futbolseverler beIN Sports 1’den canlı izleyebilecek.

Süper Lig’in ilk yarısını 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak tamamlayan Fenerbahçe, tribünleri doldurması beklenen taraftarlarının desteğiyle ikinci yarıya 3 puan alarak başlamak istiyor. 10 haftayla en uzun yenilmezlik ünvanına sahip olan Fenerbahçe, son lig mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisar karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı. Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik alan Göztepe, Fenerbahçe karşısında sahadan puanla ayrılarak şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

ELJİF ELMAS İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Makedon futbolcu Eljif Elmas, Aykut Kocaman’ın forma vermesi halinde ilk kez sahada görev alabilecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Göztepe karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK

Saat 19:00’da Şükrü Saraçoğlu’nda başlayacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’de 3 eksik bulunuyor. Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları düzelen Josef de Souza, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise teknik direktör Aykut Kocaman’dan forma şansı bekleyecek. Sezon başından beri sık sık sakatlık yaşayarak uzun süre formadan uzak olan Mehmet Ekinci’nin ise bu maçta riske edilmesi beklenmiyor.

SEZONUN İLK MAÇINDA GÜLEN TARAF ÇIKMADI

Sezonun ilk haftasında karşı karşıya gelen iki köklü ekibin maçında takımlar 2-2 beraberlikle 1 puana razı olmuşlardı.Bu karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini 5. dakikada Alper Potuk, 64. dakikada Martin Skrtel atarken, Göztepe’nin golleri ise 8. dakikada Andre Castro, 57. dakikada Oscar Scarione’den gelmişti.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Sezon başında istikrarsız gidişat yaşayan Fenerbahçe, sezonun ortasından itibaren yenilgiz seri yakalayarak iyi bir form tuttu. Ligin son 10 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı kanaryalar ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamladı.

Fenerbahçe karşısında Efsane Mavi Forma ile sahada olacağız#HaydiBastırŞanlıGöztepe pic.twitter.com/Q0QaMh7TJH — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 20, 2018

GÖZTEPE’DE SON DURUM

İlk teknik direktörlük deneyimini Göztepe’de yaşayan Tamer Tuna, takımını sezonun ilk yarısında şampiyonluk yarısı içerisinde tutmayı başardı. İyi bir kadro uyumu ve tecrübeli isimlere sahip olan Göztepe 30 puanla liderin 6 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.