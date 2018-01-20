CANLI İZLE: Fenerbahçe Göztepe Maçı Canlı İzle! İşte Fenerbahçe Göztepe Maçını Canlı Yayınlayacak Kanal

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, İzmir temsilcisi Göztepe karşısında 3 puan arıyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin merak ettiği "Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe Göztepe maçı ile ligin 2. devresine “merhaba” diyecek olan iki ekip de moralli bir başlangıç yapmak istiyor. İlk devrenin son haftalarında iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe rakibi karşısında sahaya favori olarak çıkacak. Ligde üst sıraları zorlayan Göztepe, ilk karşılaşmada olduğu gibi rakibinden puan ya da puanlar koparmayı hedefliyor. Nasıl sonuçlanacağı merak edilen karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ve İzmir temsilcisi Göztepe’nin karşı karşıya geleceği maç 20 Ocak Cumartesi saat 19:00’da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde başlayacak. Hakem Ümit Öztürk’ün yöneteceği müsabakayı futbolseverler beIN Sports 1’den canlı izleyebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇINI CANLI İZLE

FENERBAHÇE GÖZTEPE iLK 11

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Josef de Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif Chahechouhe, Fernandao

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Milos Kosanovic, Leo, Yoan Gouffran, Selçuk Şahin, Andre de Castro, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Adis Jahov

İLK MAÇTA GÜLEN TARAF ÇIKMADI

Sezonun ilk yarısında karşılaşan iki ekip 2-2 berabere kalarak yenişememişti. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 5. dakikada Alper Potuk, 64. dakikada Martin Skrtel atarken, Göztepe'nin golleri ise 8. dakikada Andre Castro, 57. dakikada Oscar Scarione'den gelmişti. Sezonun ilk yarısını 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Fenebahçe, ligin son haftalarındaki çıkışını devam ettirmek istiyor. 17 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Göztepe ise güçlü rakibinden puan almaya çalışarak üst sıralardaki yerini korumaya devam edecek.

ELJİF ELMAS İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Makedon futbolcu Eljif Elmas, Aykut Kocaman'ın forma vermesi halinde ilk kez sahada görev alabilecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Göztepe karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Saat 19:00'da Şükrü Saraçoğlu'nda başlayacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor. Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları düzelen Josef de Souza, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise teknik direktör Aykut Kocaman'dan forma şansı bekleyecek. Sezon başından beri sık sık sakatlık yaşayarak uzun süre formadan uzak olan Mehmet Ekinci'nin ise bu maçta riske edilmesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Sezon başında istikrarsız gidişat yaşayan Fenerbahçe, sezonun ortasından itibaren yenilgiz seri yakalayarak iyi bir form tuttu. Ligin son 10 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı kanaryalar ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamladı.

Fenerbahçe karşısında Efsane Mavi Forma ile sahada olacağız#HaydiBastırŞanlıGöztepe pic.twitter.com/Q0QaMh7TJH — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 20 Ocak 2018

GÖZTEPE'DE SON DURUM

İlk teknik direktörlük deneyimini Göztepe'de yaşayan Tamer Tuna, takımını sezonun ilk yarısında şampiyonluk yarısı içerisinde tutmayı başardı. İyi bir kadro uyumu ve tecrübeli isimlere sahip olan Göztepe 30 puanla liderin 6 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.