CANLI | Fenerbahçe Göztepe maçı (İlk 11’ler belli oldu)
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı Fenerbahçe Göztepe maçı ile devam ediyor. Ligin flaş ekibi Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, yaklaşık bir aylık aradan sonra seyircisiyle yeniden bir araya geliyor. Karşılaşmanın canlı ve görüntülü anlatımı SKOR'da...
Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı başladı. 18. haftada Fenerbahçe, ligin flaş ekiplerinden Göztepe’yi konuk ediyor. İlk yarıyı yükselen bir performansla kapatan sarı-lacivertliler, 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Dört maçlık galibiyet serisinin ardından ilk devreyi Galatasaray deplasmanında mağlubiyetle kapatan İzmir ekibi ise 30 puanla 6. sırada yer almakta. Zorlu karşılaşmanın canlı ve görüntülü anlatımı SKOR’da.
İşte iki takımın 11’leri:
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao
Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Leo, Selçuk, Gouffran, Castro, Tayfur, Halil, Jahovic
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 18:20 | 20.01.2018