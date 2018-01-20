CANLI | Fenerbahçe Göztepe maçı (İlk 11’ler belli oldu)

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı Fenerbahçe Göztepe maçı ile devam ediyor. Ligin flaş ekibi Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, yaklaşık bir aylık aradan sonra seyircisiyle yeniden bir araya geliyor. Karşılaşmanın canlı ve görüntülü anlatımı SKOR'da...

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