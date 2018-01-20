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CANLI | Fenerbahçe Göztepe maçı (İlk 11’ler belli oldu)

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı Fenerbahçe Göztepe maçı ile devam ediyor. Ligin flaş ekibi Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, yaklaşık bir aylık aradan sonra seyircisiyle yeniden bir araya geliyor. Karşılaşmanın canlı ve görüntülü anlatımı SKOR'da...
18:1320 Ocak 2018
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CANLI | Fenerbahçe Göztepe maçı (İlk 11’ler belli oldu)

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı başladı. 18. haftada Fenerbahçe, ligin flaş ekiplerinden Göztepe’yi konuk ediyor. İlk yarıyı yükselen bir performansla kapatan sarı-lacivertliler, 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Dört maçlık galibiyet serisinin ardından ilk devreyi Galatasaray deplasmanında mağlubiyetle kapatan İzmir ekibi ise 30 puanla 6. sırada yer almakta. Zorlu karşılaşmanın canlı ve görüntülü anlatımı SKOR’da.

İşte iki takımın 11’leri:

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao

Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Leo, Selçuk, Gouffran, Castro, Tayfur, Halil, Jahovic

MAÇ KADROSU

Etiketler
Fenerbahçe göztepe spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:20 | 20.01.2018
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