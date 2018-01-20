ÖZET İZLE: Fenerbahçe Göztepe maçının geniş özeti izle! Fenerbahçe son dakika golüyle yıktı, geçti!

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında sahasında Göztepe ile mücadele eden Fenerbahçe, rakibinini maçın son dakikasında Soldado'nun bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçı izleyemeyen futbolseverler Fenerbahçe Göztepe maçı özetini izlemek için Google üzerinde arama yapıyor. İşte Fenerbahçe Göztepe karşılaşması hakkında merak edilenler ve maçın özeti...

Süper Lig’in ikinci yarısında ilk maçında Fenerbahçe evinde ağırladığı Göztepe’yi 90+3 Soldado’nun attığı golle geçmeyi başardı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında Göztepe karşısında Fernandao’nun kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 Fenerbahçe öne geçti. Bu golle ilk yarının skorunu tayin eden Fenerbahçe ikinci yarıya daha defansif bir oyun oyun anlayışı ile çıktı. Oyuna hızlı başlayan Göztepe bu durumu avantaja çevirerek henüz ikinci yarının başında 54. dakikada yeni tranferi Poko’nun bulduğu golle eşitliği getirdi. Maçın son dakiklarıyla beraber heyecan da artarken 90+3. dakikada Soldado attığı golle Fenerbahçe’nin 2-1 öne geçmesini ve takımının maçtan zaferle ayrılmasını sağladı. İşte izleyemeyenler için maçın geniş özeti ve golleri…

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI ÖZETİ İZLE

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLARSahaya Valbuena ve Soldado gibi önemli iki yıldızını yedek oturtarak çıkan Fenerbahçe maça hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Giuliano'nun şutunda direkten dönen top, Fenerbahçe golünün habercisi oldu. Kornerden gelen topa vurduğu kafa ile takımını öne geçiren Fernandao, Fenerbahçe taraftarını sevince boğdu.

İlk yarım saatte Göztepe'yi sahasından çıkarmayan, çok adamla hücumda pres yapan Fenerbahçe, dakikalar ilerledikçe oyundan düşmeye başladı. Oyuna ortak olan Göztepe, beraberliği yakalamak için risk almaya başladı.

İkinci yarıda Fenerbahçe savunmasının yaptığı bir anlık hatayı iyi değerlendiren Poko, oyuna girer girmez ilk topla buluşmasında Volkan Demirel'i mağlup etmeyi başardı. Beraberliği yakalayan Göztepe, son yarım saatte savunmaya gömüldü. Soldado ve Valbuena'yı oyuna alarak çift forvete dönen Aykut Kocaman, tüm riskleri aldı.

Son dakikaları heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Göztepe, Jahovic ile yakaladığı net fırsatı değerlendiremezken, Fenerbahçe uzatmada güldü. 90+4'üncü dakikada Kosanovic'in kendi kalesine attığı gol Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sona erdi.

FENERBAHÇE LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Süper Lig’in 18. haftasında iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, evinde ağırladığı Göztepe ile karşı karşıya geldi. Son dakikalara kadar büyük mücadelenin eksik olmadığı karşılaşmadan Fenerbahçe, İzmir temsilcisi Göztepe’yi 2-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonucunda 36 puana ulaşan Fenerbahçe liderlik koltuğuna otururken rakibi Göztepe ise 30 puanda kaldı.

MAÇ BİTİMİ SAHA BİRBİRİNE GİRDİ

6 dakika uzatma ve 90+3’de gelen golle gerilen Göztepe futbolcuları ile mutluluktan havaya uçan Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi. Çıkan arbedede Jahovic, Skrtel ve Volkan Demirel arasında tartışma yaşandı. Sonrasında Selçuk Şahin, Volkan Demirel ve Skrtel sarı kart gördü.

TRİBÜNLER “ALİ KOÇ” SESİYLE İNLEDİLigin ikinci yarısına şampiyonluk paralosayıla başlayan Fenerbahçe’yi taraftarı evinde yalnız bırakmadı. Takımlarını tezahüratlarla destekleyen taraftarlar maçın ikinci yarısına başlarken Ali Koç sesleriyle tüm stadı inletti. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon tezahüratları yapan kale arkasındaki taraftarlara daha sonrasında bütün stat eşlik etti.

FENERBAHÇE’YE BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDAN YAKIN TAKİP

Fenerbahçeli Giuliano, ülkesinin milli takımı tarafından takip edildi. Brezilya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cleber Xavier ile data analiz koordinatörü Fernando Lazaro, Giuliano'yu Göztepe maçında mercek altına aldı. Cleber Xavier ile Fernando Lazaro, Giuliano'nun performansını incelerken Josef ile ilgili de notlar aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE GÖZTEPE iLK 11

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Josef de Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Aatif Chahechouhe, Fernandao

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Milos Kosanovic, Leo, Yoan Gouffran, Selçuk Şahin, Andre de Castro, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Adis Jahovic