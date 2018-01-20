CANLI İZLE: Everton West Bromwich Maçını Canlı İzle! Hangi Kanalda? Cenk Tosun İlk 11’de!

Beşiktaş'tan 27 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, West Bromwich maçı ile ilk kez kendi taraftarının önüne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta gösterdiği mücadele ile taraftarlarının beğenisini kazanan Cenk Tosun'un bu haftaki performansı hem Türk hem de İngiliz futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Everton West Bromwich maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? Cenk Tosun oynayacak mı? İşte detaylar...

Ligde çok da iyi günler geçirmeyen Everton şu anda ligde 9. sırada bulunuyor. Kötü gidişata rağmen şansını West Brom ile karşılaştığı son 10 maçta sadece bir kez yenildi. Cenk Tosun’un gelmesiyle birlikte yükselişe geçmek isteyen mavi beyazlı ekip Goodison Park’ta taraftarının önüne karşılaşmaya favori olarak çıkacak.

S SPORT CANLI İZLE

Premier Lig’in 24. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü saat 18:00’de başlayan West Bromwich Albion ile karşılaşmasında Everton’da Cenk Tosun’un ilk 11’de sahaya çıktı. Türkiye’den de canlı olarak ekranlara gelecek olan mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.