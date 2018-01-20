Everton West Bromwich Albion maç özeti izle! Cenk Tosun’un yüzü yine gülmedi!

Everton ile West Bromwich Albion, Premier Lig’in 24. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Cenk Tosun’un 69 dakika sahada kaldığı maç 1-1 sona erdi. Öte yandan Everton'da James McCarthy çok kötü bir şekilde sakatlandı.

Everton'nın devre arasında transfer ettiği Cenk Tosun ve Theo Walcott ilk 11'de sahaya çıkarken Wayne Rooney maça yedek kulübesinde başladı. Maça hızlı başlayan West Bromwich Albion henüz 7. dakikada Krychowiak'ın harika ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Jay Rodriguez şık bir vuruşla ağları buldu ve takımını öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmazken Cenk Tosun’un 69. dakikada yerini bıraktığı Senegalli golcü Oumar Niasse oyuna girer girmez golünü atarak maçın skorunu tayin etti. Cenk Tosun, Everton’ın West Brom maçında sahada kaldığı 69 dakikada hiç şut fırsatı bulamazken; %70 başarıyla pas ve 12 top kaybı yaptı.

EVERTON WEST BROMWİCH ÖZET İZLE

JAMES MCCARTHY’NİN BACAĞI KIRILDI

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmada ne yazık ki goller değil sakatlık ön plana çıktı. Everton’ın yıldız orta sahası James McCarthy maçın 61. dakikasında yaşadığı sakatlık geçirdi. Bacağında kırık olduğundan şüphelenilen McCarthy sahayı göz yaşalarıyla terk etti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Dakika 1 Santra vuruşunu kullanan takım Everton.Dakika 7 Jay Rodriguez West Bromwich adına golü bulan oyuncuDakika 16 West Bromwich takımından Matthew Phillips topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.Dakika 24 Jonny Evans sakatlık geçirdi.Dakika 28 Everton takımından Nikola Vlasic ceza sahası içine güzel bir pas gönderiyor, ancak rakip oyuncu araya girdi.Dakika 31 Serbest vuruş için topun başına gelen isim Ashley Williams. Ceza sahasına doğru orta olarak kullandı.Dakika 61 Bacağında kırık olan McCarthy sahayı göz yaşalarıyla terk etti.Dakika 67 Niasse oyuna girer girmez beraberliği sağlayan golü attı.Dakika 90 Hakem maçın son düdüğünü çaldı