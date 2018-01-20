Cristiano Ronaldo, İspanya ve Portekiz’de spor salonu açacak

Bir spor salonu firmasıyla anlaşan Cristiano Ronaldo, İspanya ve Portekizde 250'ye yakın spor salonu açmaya karar verdi.

Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun kazancı hepinizin malumu. Futbol oynadığı dönemde de iş yatırımlarına ağırlık veren Portekizli yıldızın, İspanya’da büyük bir atılım yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Amerika merkezli ünlü bir spor salonu firması ile ülke genelinde tam 150 spor salonu açılması konusunda mutabakata varan Ronaldo, aynı zamanda önümüzdeki dönemde de aynı spor salonunundan Portekiz’de de 75 tane açacak.

Müşterilerine son çıkan teknolojileri sunmayı amaçlayacak olan bu firma, bunu yaparken de karşılanabilir bir fiyat listesi çıkararak, kendine olan talebi arttırmayı amaçlayacak.

Açılacak salonlardaki kullanılacak fitness aletlerinin, Cristano Ronaldo’nun evindeki aletler ile aynı olacağı ve standart üyeliğin aylık 12 euro’dan satışa sunulacağı da gelen haberler arasında.

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