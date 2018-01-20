Cenk Tosun’un maçında korkunç sakatlık

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everon, shasında West Brom'u konuk etti. Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı. İkili mücadele sırasında ayağına aldığı darbeyle 61. dakikada oyundan çıkan Evertonlı James McCarthy'nin, ayağında kırık tespit edildi.

Ligde çıktığı son 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen Everton, Goodison Park’ta ağırladığı West Bronwich Albion ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretine son veremedi.

Cenk Tosun’un ilk 11’de başladığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı.

İkili mücadele sırasında ayağına aldığı darbeyle 61. dakikada oyundan çıkan Evertonlı James McCarthy’nin, ayağında kırık tespit edildi.

Sakatlığa sebebiyet veren Salomon Rondon, pozisyonun ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenk Tosun, 69. dakikada yerini Oumar Niasse’a bıraktı. Niasse, oyuna girdikten bir dakika sonra Everton adına eşitlik golünü attı.

Cenk Tosun, Everton’ın West Brom maçında sahada kaldığı 69 dakikada hiç şut fırsatı bulamazken; %70 başarıyla pas ve 12 top kaybı yaptı.

Cenk Tosun`lu Everton bir puana razı oldu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı karşılaşmada Everton konuğu West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı. Cenk 69 dakika sahada kalırken Cenk'in yerine oyuna dahil olan Niasse oyuna girer girmez 70'te skoru eşitledi. İlgili Haberi Oku