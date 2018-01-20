Cenk Tosun’lu Everton bir puana razı oldu

Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı karşılaşmada Everton konuğu West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı. Cenk 69 dakika sahada kalırken Cenk'in yerine oyuna dahil olan Niasse oyuna girer girmez 70'te skoru eşitledi.

Premier Lig’in 24’üncü haftasında Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’un sahasında West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı. Cenk, Goodison Park’ta oynanan karşılaşmaya 11’de başlarken, 69’uncu dakikada yerini Oumar Niasse’a bıraktı. Niasse, Cenk’in yerine oyuna dahil olduktan bir dakika sonra Everton’a beraberliği getiren golü kaydederken. West Bromwich’in golünü 7’nci dakikada Jay Rodriguez attı.

ÇAĞLARLI FREIBURG EVİNDE GALİP

Almanya Bundesliga’da 19’uncu hafta karşılaşmaları bugün oynanan 5 maçla devam etti. Bundesliga’da Türkiye’yi temsil eden oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Freiburg, Schwarzwald-Stadion’da oynanan karşılaşmada zirve takipçisi Leipzig’i 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 ile geçmeyi başardı. Milli oyuncumuz Çağlar karşılaşmaya 11’de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 72’nci dakikada Janik Haberer ve 76’ncı dakikada Robin Koch atarken, konuk Leipzig’in tek golü 65’inci dakikada Timo Werner’den geldi. Gylfi Sigurdsson`dan Cenk Tosun ve Theo Walcott yorumu İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Gylfi Sigurdsson, Cenk Tosun ve Theo Walcott transferleri hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

YUNUS MALLI PUAN ALAMADI

Bundesliga’daki diğer temsilcilerimizden Yunus Mallı ise haftayı puansız kapattı. Volkswagen Arena’da oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Wolfsburg’u deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. Yunus Mallı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 22’nci dakikada Sebastien Haller, 38’nci dakikada Timothy Chandler ve 85’nci dakikada Luka Jovic attı. Wolfsburg’un golünü 66’ncı dakikada Maxi Arnold kaydetti. Sead Halilagic 15 yıl sonra yeniden Beşiktaş`ta! 1999-2002 yıllarıa rasında Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Sead Halilagic, Beşiktaş Futbol Akademileri'nde altyapı koordinatörü olarak göreve başlayacak. İlgili Haberi Oku