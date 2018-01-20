Cenk Tosun’dan Rooney’e: Biraz yavaş konuşur musun?

Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, kulüp kanalına özel açıklamalarda bulundu. Milli oyuncumuz takım arkadaşı Rooney ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Everton taraftarının karşısına ilk kez bugün oynanacak West Bromwich karşılaşması ile çıkmaya hazırlanan Cenk Tosun, kulüp kanalına röportaj verdi.

Kaptan Rooney’yi öven Cenk şu ifadeleri kullandı:

“Tottenham maçında heyecanım vardı ama gerginlik yoktu. Uyum sağlamam kolay oldu. Walcott çok iyi transfer. Benim için de iyi bir oyuncuyla oynamak iyi… Bana asistler yapacağına eminim. Rooney büyük karakter ve onunla oynamak büyük onur. Rooney’yi Scouse (Liverpool ve çevresine verilen isim) aksanı yüzünden anlayamıyorum, ona “Biraz yavaş konuşur musun?” diyorum. O da sağ olsun, yapıyor. İngilizcem iyi ama 6 ay içinde daha da iyi olacak.”

Sporx

Cenk Tosun`dan Emre Belözoğlu açıklaması: `Bu sözlerine şaşırdım` Everton'a transfer olan Cenk Tosun dün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Başakşehir formasını giyen ve bir dönem Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'la çalışan Emre Belözoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili soru damgasını vurdu. İlgili Haberi Oku