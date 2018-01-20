Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak’ın paylaşımları sosyal medyayı salladı

Galatasaray'da seçimin ardından Mustafa Cengiz kulübün yeni başkanı olurken Sportif AŞ'de görev yapacak olan taraftarın heyecanla beklediği yöneticiler Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Galatasaray’da Olağanüstü Genel Kurul pek çok sürpriz olarak nitelendirdiği bir sonuçla Mustafa Cengiz’in zaferiyle sonuçlandı. Mustafa Cengiz sarı-kırmızılıların yeni başkanı olurken Mustafa Cengiz’in, Sportif AŞ’de görev yapacaklarını belirttiği Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak sosyal medyada çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

17. sandığın sayılmasıyla birlikte Elmas, kişisel Twitter hesabından “Biz Galatasaraylıyız biz burdayız” şeklinde bir paylaşımda bulunurken sonucun kesinleşmesinin ardından Abdürrahim Albayrak’a da bir mesaj gönderdi.

Biz Galatasaraylıyız biz burdayız! — Burak Elmas (@Burak__Elmas) 20 Ocak 2018

Burak Elmas, Fatih Terim’in “Nerede kalmıştık?” ‘tweet’ine gönderme yaparak Albayrak’a “Nerde kalmıştık?” diye sordu. Albayrak ise bu paylaşıma “Sevgili Burak Kardesim Floryada Kalmistik” şeklinde bir yanıt verdi. Bu paylaşımlar kısa sürede Galatasaray taraftarı tarafından binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.

Sevgili Burak Kardesim Floryada Kalmistik — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) 20 Ocak 2018

Ayrıca Abdürrahim Albayrak, “Oy kullanan tüm Genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Biz Galatasaraylılar her zaman burdayız ve her zaman göreve hazırız” ifadelerini içeren bir mesaj da paylaştı.

Oy kullanan tüm Genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Biz Galatasaraylılar her zaman burdayız ve her zaman göreve hazırız. — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) 20 Ocak 2018

Son dakika! Galatasaray başkanını seçti! Mustafa Cengiz, Galatasaray`ın yeni başkanı oldu! Galatasaray, son 6 yılda 4. kez düzenlenen seçimli olağanüstü genel kurulunda oy sayma işlemi tamamlandı. Mustafa Cengiz Galatasaray'ın 37. başkanı oldu. Cengiz 1703 oy alırken Dursun Özbek'e ise 1623 oy çıktı. İlgili Haberi Oku