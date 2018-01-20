Beşiktaş’ta Gökhan Töre sakatlığını atlattı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Gökhan Töre, tamamen iyileştiğini açıkladı.

Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Her şeyin kendisi adına çok güzel gittiğini söyleyen Töre, “Yoğun tempoyla devam ediyorum. Allah’ın izniyle en yakın zamanda sahalara çıkacağım. Sakatlığımı atlattım. Çok mutluyum geri döndüğüm için” dedi.

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Bir an önce Vodafone Park’ta sahaya çıkmak istediğini söyleyen yıldız futbolcu, “Sabırsızlıkla oynamayı bekliyorum. Taraftarımızı ve Vodafone Park’ta oynamayı çok özledim” ifadelerini kullandı.