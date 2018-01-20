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Barcelona, Arda Turan’ın 7 numaralı formasını kime verecek?

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, takımdan ayrılan Arda Turan'ın 7 numaralı formasını gelecek sezon öncesi transfer etmeyi düşündüğü Antoine Griezmann'a vermeyi planlıyor.
10:4020 Ocak 2018
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Barcelona, Arda Turan’ın 7 numaralı formasını kime verecek?

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’da, Arda Turan’ın takımdan ayrılmasının ardından boşalan 7 numaralı formanın Antoine Griezmann’a verileceği iddia edildi.

Mundo Deportivo’nun haberine göre; Arda Turan’ın Medipol Başakşehir’e transfer olmasının ardından 7 numaranın Liverpool’dan transfer edilen Philippe Coutinho’ya verileceği konuşulmuştu.

Ancak yeni sezon öncesinde Atletico Madrid’de forma giyen Antoine Griezmann’ı kadrosuna katmak isteyen Katalan ekibinin, 7 numaralı formayı Fransız yıldıza ayırdığı öğrenildi.

Brezilyalı Coutinho’nun ise 14 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

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