Barcelona, Arda Turan’ın 7 numaralı formasını kime verecek?
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, takımdan ayrılan Arda Turan'ın 7 numaralı formasını gelecek sezon öncesi transfer etmeyi düşündüğü Antoine Griezmann'a vermeyi planlıyor.
SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’da, Arda Turan’ın takımdan ayrılmasının ardından boşalan 7 numaralı formanın Antoine Griezmann’a verileceği iddia edildi.
Mundo Deportivo’nun haberine göre; Arda Turan’ın Medipol Başakşehir’e transfer olmasının ardından 7 numaranın Liverpool’dan transfer edilen Philippe Coutinho’ya verileceği konuşulmuştu.
Ancak yeni sezon öncesinde Atletico Madrid’de forma giyen Antoine Griezmann’ı kadrosuna katmak isteyen Katalan ekibinin, 7 numaralı formayı Fransız yıldıza ayırdığı öğrenildi.
Brezilyalı Coutinho’nun ise 14 numaralı formayı giymesi bekleniyor.