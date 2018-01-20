Aykut Kocaman Dirar’a sahip çıktı! Islıklanmasını eleştirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Göztepe maçında ıslıklanan Dirar'a destek verdi. Taraftarların futbolcuyu ıslıklamasına anlam veremediğini söyleyen Aykut Kocaman "O ıslıklayanlar eğer şampiyonluğu istiyorsa, biraz daha dikkatli olmalarında fayda var" dedi.

Fenerbahçe’nin Göztepe’yi son dakika golüyle mağlup ettiği karşılaşmada taraftar tarafından ıslıklanan Dirar’a, teknik direktörü Aykut Kocaman’dan destek geldi. “Dirar’ı ıslıklayanlara taraftar değil seyirci demek lazım” diyen Aykut Kocaman, tribünleri biraz daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Aykut Kocaman, Dirar’ın kendisi için olmazsa olmaz isimlerden biri olduğunu söyledi.

Fenerbahçe taraftarlarından Dirar tepkisi! Fenerbahçe taraftarları, Göztepe ile oynanan maçta Nabil Dirar'ı ıslıklayarak protesto ettiler. İlgili Haberi Oku

Futbolcuları sürekli ıslıklamanın doğru olmadığını savunan Aykut Kocaman, şunları söyledi:

“İyi yapıyor, kötü yapıyor ama canla başla bir şey yapmaya çalışıyor bu çocuklar. Bu takımın en büyük gücü taraftarı. Biz başka takımın oyuncusu ya da teknik direktörü değiliz. O ıslıklayanlar eğer şampiyonluğu istiyorsa, biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Buna seyirci demek lazım, taraftar başka bir şey. Oyuncular gururla ve şerefle, en az taraftarlar kadar maç kazanmayı istiyorlar. Rakip değiliz yani. Böyle olunca anlamlandıramadığım bir durum ortaya çıkıyor. Doğrularla yanlışlar yer değiştirdiği için bu ülkede, seyirci ıslıklar.”

Fenerbahçe`de Giuliano`nun omzu çıktı Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano'nun Göztepe karşılaşmasında omzu çıktı. Yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı. İlgili Haberi Oku

Dirar’ın performansını da öven Aykut Kocaman, futbolcusu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dirar çok güçlü bir karakter. Zaman zaman hatalar yapıyor, bu bir gerçek. 3. bölgede yüksek hata yapan oyunculardan bir tanesi. Antrenör gözüyle bakıldığında, olmazsa olmazı bu takımın. Hem saha içinde, hem de saha dışında. Düşeni yerden kaldıran bir oyuncu Dirar. Bu karakteri olduğu sürece, ben ona hep destek olacağım. Her maç en az 5-6 orta yapıyor Dirar. Dirar sonuna kadar takım için savaşan çok kuvvetli bir karakter. Ona müteşekkirim, kendisine de içeride söyledim. Umarım böyle devam eder.”

Selçuk Şahin`e Fenerbahçelilerden büyük tepki Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın bitiş düdüğünün ardından Selçuk Şahin ve Skrtel arasında gerginlik yaşandı. Olaya Jahovic'in müdahalesi sonrası sarı lacivertlilerin file bekçisi Volkan Demirel de gerginliğe dahil oldu. Bu tartışma sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcusu Selçuk Şahin'e tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Aykut Kocaman, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk için ise “Hakem iyi çocuk ama başka sahalarda maç yönetirkenki haller ile bu stattaki haller, bizim kendi içimizdeki durumlar yüzünden böyle oluyor” değerlendirmesinde bulundu.