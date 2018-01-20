Aatif Chahechouhe kimdir? Hangi mevkide oynuyor ve nereli?

Ligin ilk yarısının son haftalarında Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Aatif Chahechouhe, hangi mevkide oynuyor ve nereli merak ediliyor. İşte Aatif Chahechouhe'nun özgeçmişi ve futbol hayatı hakkında bilinmeyenler...

Sezon başında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılmasına rağmen mücadeleyi bırakmayarak ligin son haftalarında Fenerbahçe’de ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olmayı başaran Aatif’ın futbol yaşamı transferlerle dolu. İşte adının telaffuzu kadar futbol kariyeri de merak edilen Aatif Chahechouhe’nun geçmişi…

AATIF CHAHECHOUHE KİMDİR?

1986 yılında yılında Fransa’da dünyaya gelen yıldız futbolcu aslen Faslı olan bir ailenin çocuğudur. Futbol kariyerine 2005 yılında Racing Paris’te başlayan Aatif, futbol yaşantısına birçok transfer sığdırdı. Racing Paris takımının formasını bir sezon terleten Faslı futbolcu, 2007-2011 yılları arasında sırasıyla Sedan, Sannois Saint-Gratien, Olympique Noisy-le-sec ve Nancy takımlarının formalarını giydi. 2011 yılında ilk yurt dışını deneyimini gerçekleştiren futbolcu, Bulgar ligi takımlarından Chernomorets Burgas’a transfer oldu. Bulgar klübünde sergilediği performansla büyük klüplerin dikkatini çekmeyi başaran Aatif, yarım sezonda oynadığı 15 maça 10 gol, 3 de asist sığdırdı.Fenerbahçe’de birçok mevkide görev almasına rağmen asıl yeri olarak sol açık oynayan oyuncu, 2012-13 sezonunda Spor Toto Süper Lig Kulüpleri'nden Sivasspor’a transfer oldu. İlk sezonunda 38 maça çıkan yıldız isim, 8 gol-8 asistlik bir performans sergiledi. Fransa vatandaşlığı da bulunan Chahechouhe, Fas Milli Takımı'nı tercih etti. 2014 yılından itibaren Fas A Milli Takım forması giymeye başladı.

AATIF CHAHECHOUHE’NUN ADI NASIL OKUNUR

Verdiği röportajlarda kendisinin de soyadını yazmakta zorlandığını belirten yıldız futbolcunun adı ”Şeeyşu” diye okunuyor. Soyadının ne anlama geldiğini bilmediğini söyleyen Faslı futbolcu kendisine “Aatif” denilmesini tercih ediyor.

TÜRKİYE’DE GOL KRALLIĞI YAŞADI

20013-2014 sezonunda Süper Lig’e golleriyle damga vurdu. Takımıyla birlikte çıktığı 34 lig maçında 17 kez fileleri havalandırarak 10 da asist yapan Chahechouhe sezonu gol kralı olarak tamamladı. Faslı yıldız başarılı performasını 2014-2015 sezonunda da devam ettirerek Lig'de 33 maçta 13 gol kaydetti. Sivasspor’da forma giydiği 3. sezonda da istikrarlı oyununu devam ettiren Aatif, 33 maçta 12 gol kaydetti.

FENERBAHÇE’YE 3 YILLIK İMZA ATTI

Sivasspor’daki başarılı performansı sayesinde 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Faslı yıldız, 2017-2018 sezonunun ilk yarısına kadar takımıyla toplamda çıktığı 47 maçta 8 gol sevinci yaşadı.