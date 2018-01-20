3 saat 45 dakika süren maçta Simona turladı!

Avustralya Açık unutulmayacak maçlardan birine sahne oldu.. Tek kadınlarda 1 numaralı seri başı olan Romanyalı Simona Halep, 3 saat 45 dakika süren mücadelede ABD'li rakibi Lauren Davis'i 2-1 yenerek turladı.

Avustralya Açık’ta dördüncü tura yükselme maçında 1 numaralı seri başı Simona Halep ile 50.sırada bulunan Lauren Davis karşı karşıya geldi.

Melborune Park Rod Laver Arena’da 24 derece sıcaklıkta oynanan maçın ilk setini 6-4 kaybeden Simona Halep ikinci sette iyi bir dönüş yaparak 6-4 kazandı ve durumu 1-1’e getirdi.

‘ÖLÜYORUM SANIRIM’

Karşılaşmanın üçüncü ve final setinde iki raket muhteşem bir mücadeleye imza attı. Dördüncü tura yükselmek isteyen iki raket karşılıklı kazandıkları oyunlarla seti 13-13’e getirdi. 14.sette Davis’in servisini kırıp öne geçen Halep, tam 3 saat 45 dakika süren müthiş karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Romen raket, ”Böyle uzun final seti oynadığımı hatırlamıyorum, ölüyorum sanırım. Vücudumu hissedemiyorum şuan. 4 tura yüseldiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.