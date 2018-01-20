20 Ocak transfer gündemi: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan son dakika transfer haberleri…

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla birlikte heyecan da arttı. Ara transfer döneminin sessiz ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray için transfer çalışmaları artarken, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transferlere devam ederek kadrolarını daha da güçlendirmeleri bekleniyor. İşte 20 ocak son transfer söyletileri ve son dakika transfer açıklamaları...

Van Persie’nin Feyenoord’a transferi ve yeni göğüs sponsorluğu anlaşması ile büyük maddi güç kazanan Fenerbahçe transfer atağına kalmaya hazırlanıyor. Cenk Tosun’nun boşluğunu doldurmaya çalışan Beşiktaş birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Öncelikle elindeki yabancı oyuncuları satmak isteyen Galatasaray sonrasında iki bölgeye transfer yapmak istiyor. İşte 20 Ocak transfer gündemi…

FENERBAHÇE, LİVERPOOL’A TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Büyük maliyetli Van Persie’den kurtulan ve yeni sponsorluk anlaşmasıyla maddi anlamda rahatlayan Fenerbahçe aradığı futbolcuyu İngiltere’de buldu. Transferin suskun ekibi Liverpool’un yıldız ismi Daniel Sturridge’i transfer ederek büyük bir bomba patlatmak istiyor.

Dünya kupasında boy göstermek isteyen Sturridge ve klübü Liverpool ile anlaşma sağlanırsa yıldız futbolcu sezon sonuna kadar kiralanacak. Sarı lacivertli ekip kanatlarda görev yapabilen yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmemesi halinde diğer alternatiflere yönelecek.

GALATASARAY YILIN TRANSFER ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİ

Şampiyoluk iddasını güçlendirmek isteyen Galatasaray’a yılın teklifi Benfica’dan geldi. Talisca’yı istediği bonservis bedeli ile Beşiktaş’a satamayan Portekiz ekibi, yıldız futbolcuyu Galatasaray’a önerdi fakat hiç ummadığı bir yanıt aldı. Portekiz’in A Bola gazetesine göre, sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş’a saygı duymaları nedeniyle bu öneriyi kibarca geri çevirdi. Kulüpler zaman zaman rekabetin dozajını artırsa da, Talisca konusunda Galatasaray’ın yaklaşımı oldukça takdir gördü.

FİKRET ORMAN TRANSFER BOMBASI İÇİN SON GÜNÜ BEKLEYECEK

Cenk Tosun’un Everton’a transferi ardından forvet hattını yeniden güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiltere’ye adeta karargah döndü. Ada ekiplerinden birçok futbolcu için transfer görüşmesi yapan siyah beyazlı ekip West Ham'lı Sakho konusunda önemli gelişmeler kaydetti.

Sakho ile her konuda anlaşan Beşiktaş, West Ham’a transfer için 3 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Fakat ada ekibinin bu teklife pek sıcak bakmaması nedeniyle, forvet maliyetini düşük tutmak isteyen Fikret Orman gerekirse transferin son gününü bekleme kararı aldı.

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