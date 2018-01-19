Yunan başkandan yine çirkin hareket! Türkleri hedef aldı

THY Euroleague'de çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un 67-62 mağlup ettiği Yunan ekibi Panathinaikos'un başkanı Dimitrios Giannakopoulos yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Panathinaikos’un sıradışı başkanı Dimitrios Giannakopoulos, temsilcimiz Fenerbahçe ile oynadıkları ve 67-62 kaybettikleri maçın ardından yine skandal bir paylaşıma imza attı. Hakemlere savurduğu tehditler ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk taraftarları sık sık kızdıran Giannakopoulos, ınstagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine tepkileri üzerine topladı.

“Türkiye’den gelen yeni takipçilerime; Asla Panathinaikos gibi olamayacaksınız. Avrupa basketbolunun kralı Panathinaikos.” notuyla imalı bir fotoğraf paylaşan Yunan başkan, Türk takipçilerinin hışmına uğradı. Paylaşımın altına yüzlerce yorum yapan Türk taraftarlar Giannakopoulos’a ağır ifadelerde bulundu.

THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 67-62 Panathinaikos THY Euroleague'in 18. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında konuğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 67-62'lik skorla yendi. İlgili Haberi Oku

Dimitrios Giannakopoulos daha önce de Fenerbahçe’ye kaybettikleri bir maçın ardından takımın uçak biletlerini iptal etmiş ve Atina’ya otobüsle dönmeleri emrini vermişti.