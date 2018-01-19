Yıldırım Demirören’in bıyıkları sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısına damgasını vuran isim TFF Başkanı Yıldırım Demirören oldu. Bıyık bırakan Yıldırım Demirören sosyal medyada trend topic oldu.

Türkiye’nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısına damgasını vuran isim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören oldu. Bıyık bırakan ve yeni imajıyla ilk kez kameraların karşısına geçen Yıldırım Demirören sosyal medyada gündem oldu.

EURO 2024 logosundan daha fazla konuşulan bıyıklar için ilginç paylaşımlar yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları…

Yıldırım Demirören ; Bıyıksız olmadı birde bıyıklı deneyelim “EURO 2024”. ;)) — Futbol_10 (@Futbol10gs) 19 Ocak 2018

Yıldırım demirören bıyıkları gelmiştir. — S L Y M N (@suleymanefe_) 19 Ocak 2018

Yıldırım Demirören'e bıyık yakışmamış :) — Osman Altunterim (@altunterim) 19 Ocak 2018

Bu iş bıyıkla olsaydı amca FIFA başkanıydı…Yıldırım Demirören ‘e yakışmış havalı olmuş bu seni sezon sonuna kadar götürür… pic.twitter.com/c2D0nLPVPm — Sercan (@SercanKaplan09) 19 Ocak 2018

Yıldırım Demirören’in bıyığını görünce bıyık bırakmaktan vazgeçen ben — Alper_ElNino (@Alperzsara) 19 Ocak 2018

“Yıldırım Demirören” alırım bi dal bıyık ..:) — Hassan (@hasann57) 19 Ocak 2018

Yıldırım Demirören bıyıklarıyla göz doldurdu… — MehmetCanErvuz (@mehmetcanervuz) 19 Ocak 2018

EURO 2024 adaylık sloganımız: `Birlikte paylaşalım` Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı yapıldı. İlgili Haberi Oku