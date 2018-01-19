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Yıldırım Demirören’in bıyıkları sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısına damgasını vuran isim TFF Başkanı Yıldırım Demirören oldu. Bıyık bırakan Yıldırım Demirören sosyal medyada trend topic oldu.
11:2419 Ocak 2018
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Yıldırım Demirören’in bıyıkları sosyal medyayı salladı

Türkiye’nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısına damgasını vuran isim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören oldu. Bıyık bırakan ve yeni imajıyla ilk kez kameraların karşısına geçen Yıldırım Demirören sosyal medyada gündem oldu.

EURO 2024 logosundan daha fazla konuşulan bıyıklar için ilginç paylaşımlar yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları…

19 Ocak 2018 EURO 2024 adaylık sloganımız: `Birlikte paylaşalım` Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı yapıldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
bıyık euro 2016 sosyal medya twitter yıldırım demirören
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