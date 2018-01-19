Valencia Josef de Souza’ya talip oldu!

Fenerbahçeli Josef de Souza'ya Valencia'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Josef de Souza’nın son talibi La Liga’nın köklü takımlarından Valencia oldu. İspanyol temsilcisi, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için devre arasında sarı-lacivertlilerle temasa geçti. Ancak iki kulüp anlaşmaya varamadı. Anlaşmanın olmama sebebi hem maddi şartlarda uyuşulamaması hem de Fenerbahçe’nin Josef’i kadroda tutmak istemesi oldu.

Brezilyalı futbolcu da Antalya’daki devre arası kampında düzenlediği basın toplantısında kulübüyle sözleşme yenilemek istediğini dile getirmişti. Josef’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2018-2019 sezonunun sonunda sona erecek.

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Deneyimli futbolcu sene başında da Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion’dan resmi teklif almış ancak görüşmeler sonucunda transfer gerçekleşmemişti. Josef de Souza bu sezon Fenerbahçe ile 19’u ilk 11’de olmak üzere 20 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 de asist yaptı.