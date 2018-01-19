Uğur Çiftçi adını duyan Galatasaray taraftarı çıldırdı

Sol bek arayışları süren Galatasaray'da Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu transfer iddiasına bile büyük tepki gösterdi.

Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi’nin Galatasaray’a transfer olacağı haberleri sosyal medyada büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla gösterdiler…

İşte o paylaşımlardan bazıları…

uğur çiftçi aklıma geldi yine pic.twitter.com/9y8ijPskxQ — monchi (@sinyormonci) 18 Ocak 2018

Uğur Çiftçi alınırsa eğer; Sağbek olarak alıp başımıza bela olan Tarık Çamdal’ın bir benzerini transfer etmiş oluruz. Çöpleri göndere göndere bitiremedik zaten, yenisine hiç gerek yok. — CimbomluBob (@CimbomluBob) 18 Ocak 2018

Uğur Çiftçi yeni Tarık Çandal olur — Haluk YÜREKLİ (@Haluk_Yurekli) 18 Ocak 2018

Giriş : AsamoahGelişme : EvraSonuç : uğur çiftçi — ELİF (@Aslan83__) 18 Ocak 2018

Uğur Çiftçi haberleri doğruysa, Dursun Özbek seçimden önce son kez komisyonu koparma peşinde sanırım. Bu transferin başka mantıklı açıklaması yok! — sinyor (@SinyorGrande_) 18 Ocak 2018

Oyuncuyu izlerken hic bir özelliği dikkat çekmez,abi bu nasıl büyük takımlarla anılıyor deriz ya aha da o Uğur Çiftci — Marsel Moni (@dreams_gss) 18 Ocak 2018

Uğur çiftçi transferinin ardından Galatasaraylılar pic.twitter.com/qlbQUSs20Z — Buğra (@Bugwashere) 18 Ocak 2018

sol beke uğur çiftçi ismini duyunca ben… pic.twitter.com/7ToonRhLDu — Özkan Çilan (@ozkancilan) 18 Ocak 2018

Uğur Çiftçi haberini gören Galatasaray taraftarı; pic.twitter.com/xYEStTrby8 — Mustafa(@Soulof1905) 18 Ocak 2018

Asamoah,Evra falan derken Gençlerbirliğinden Uğur Çiftçi’ye kaldık heralde, bundan daha kötü bir transfer politikası olamaz.. — TheEmreCan17 (@TheEmreCan17) 18 Ocak 2018

G.Birliği'nin en iyi adamı Ahmet Çalık geldi, kadroya zor giriyor! Şimdi de Uğur Çiftçi…Yazık günah verilen paralara! — Fazıl ÜNVERDİ (@funverdi05) 18 Ocak 2018

Asamoahın,Emre mor’un,Ibrahimovic’in transferini beklerken Uğur Çiftçi de nedir?Kendine gel @GalatasaraySK — E m i r h a n (@ECagirdar624) 18 Ocak 2018

Galatasaray taraftarından Arda Turan pankartı Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için Galatasaray taraftarı özel bir pankart hazırladı. İlgili Haberi Oku