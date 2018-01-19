Uğur Çiftçi adını duyan Galatasaray taraftarı çıldırdı
Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi’nin Galatasaray’a transfer olacağı haberleri sosyal medyada büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla gösterdiler…
İşte o paylaşımlardan bazıları…
uğur çiftçi aklıma geldi yine pic.twitter.com/9y8ijPskxQ
— monchi (@sinyormonci) 18 Ocak 2018
Uğur Çiftçi alınırsa eğer; Sağbek olarak alıp başımıza bela olan Tarık Çamdal’ın bir benzerini transfer etmiş oluruz. Çöpleri göndere göndere bitiremedik zaten, yenisine hiç gerek yok.
— CimbomluBob (@CimbomluBob) 18 Ocak 2018
GELME, TERÖR VAR! @ugur3333 pic.twitter.com/cOokyhnTyN
— Forza Cimbom (@forzacimbomtr) 18 Ocak 2018
Uğur Çiftçi yeni Tarık Çandal olur
— Haluk YÜREKLİ (@Haluk_Yurekli) 18 Ocak 2018
Giriş : AsamoahGelişme : EvraSonuç : uğur çiftçi
— ELİF (@Aslan83__) 18 Ocak 2018
Uğur Çiftçi haberleri doğruysa, Dursun Özbek seçimden önce son kez komisyonu koparma peşinde sanırım. Bu transferin başka mantıklı açıklaması yok!
— sinyor (@SinyorGrande_) 18 Ocak 2018
Oyuncuyu izlerken hic bir özelliği dikkat çekmez,abi bu nasıl büyük takımlarla anılıyor deriz ya aha da o Uğur Çiftci
— Marsel Moni (@dreams_gss) 18 Ocak 2018
Uğur çiftçi transferinin ardından Galatasaraylılar pic.twitter.com/qlbQUSs20Z
— Buğra (@Bugwashere) 18 Ocak 2018
sol beke uğur çiftçi ismini duyunca ben… pic.twitter.com/7ToonRhLDu
— Özkan Çilan (@ozkancilan) 18 Ocak 2018
Uğur Çiftçi haberini gören Galatasaray taraftarı; pic.twitter.com/xYEStTrby8
— Mustafa(@Soulof1905) 18 Ocak 2018
Asamoah,Evra falan derken Gençlerbirliğinden Uğur Çiftçi’ye kaldık heralde, bundan daha kötü bir transfer politikası olamaz..
— TheEmreCan17 (@TheEmreCan17) 18 Ocak 2018
G.Birliği'nin en iyi adamı Ahmet Çalık geldi, kadroya zor giriyor! Şimdi de Uğur Çiftçi…Yazık günah verilen paralara!
— Fazıl ÜNVERDİ (@funverdi05) 18 Ocak 2018
Asamoahın,Emre mor’un,Ibrahimovic’in transferini beklerken Uğur Çiftçi de nedir?Kendine gel @GalatasaraySK
— E m i r h a n (@ECagirdar624) 18 Ocak 2018