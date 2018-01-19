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Uğur Çiftçi adını duyan Galatasaray taraftarı çıldırdı

Sol bek arayışları süren Galatasaray'da Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu transfer iddiasına bile büyük tepki gösterdi.
08:0319 Ocak 2018
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Uğur Çiftçi adını duyan Galatasaray taraftarı çıldırdı

Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi’nin Galatasaray’a transfer olacağı haberleri sosyal medyada büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla gösterdiler…

İşte o paylaşımlardan bazıları…

19 Ocak 2018 Galatasaray taraftarından Arda Turan pankartı Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için Galatasaray taraftarı özel bir pankart hazırladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray Gençlerbirliği sosyal medya tepki transfer uğur çiftçi
Son güncelleme: 08:04 | 19.01.2018
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