Trabzonspor’da Fabian Castillo şoku
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Fabian Castillo, antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor’da Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo’nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın çift kale bölümünde sakatlık geçiren ve antrenmanı tamamlayamayan Kolombiyalı oyuncunun sol diz dış yan bağındaki yaralanma nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Castillo, bordo-mavili ekibin Atiker Konyaspor ile oynacağı maç için Konya’ya giden kafileye de dahil edilmedi.