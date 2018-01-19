Trabzonspor’da Fabian Castillo şoku

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Fabian Castillo, antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor’da Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo’nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın çift kale bölümünde sakatlık geçiren ve antrenmanı tamamlayamayan Kolombiyalı oyuncunun sol diz dış yan bağındaki yaralanma nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Castillo, bordo-mavili ekibin Atiker Konyaspor ile oynacağı maç için Konya’ya giden kafileye de dahil edilmedi.

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