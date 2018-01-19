Sparta Rotterdam, Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli’yi kiralamaktan vazgeçti
Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam, Yiğithan Güveli’nin kiralanması konusunda Fenerbahçe ile imzalanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yazılı bir açıklama yapılırken açıklamada, Sparta Rotterdam’da sezon sonuna kadar kiralık oynaması planlanan 19 yaşındaki oyuncunun, oturma izni işlemlerinin sürdüğü dönemde yaşadığı sakatlığın, bu kararın alınmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.
Fenerbahçe, Yiğithan’ın kiralanması konusunda Sparta Rotterdam’la geçen hafta anlaşmıştı. Sarı-lacivertliler ile İstanbulspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında talihsiz bir şekilde sakatlanan genç futbolcunun, sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.
De huur van Yigithan Güveli is geannuleerd. #SpartaRotterdam https://t.co/EbI5XRj5oo pic.twitter.com/OYNU6DYpm7
— Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) 19 Ocak 2018