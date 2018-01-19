Sparta Rotterdam, Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli’yi kiralamaktan vazgeçti

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sakatlanan Yiğithan Güveli'nin kiralanması için Sparta Rotterdam ile imzalanan sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Kararı Rotterdam yazılı bir açıklamayla duyurdu.