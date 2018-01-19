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Sparta Rotterdam, Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli’yi kiralamaktan vazgeçti

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sakatlanan Yiğithan Güveli'nin kiralanması için Sparta Rotterdam ile imzalanan sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Kararı Rotterdam yazılı bir açıklamayla duyurdu.
23:5719 Ocak 2018
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Sparta Rotterdam, Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli’yi kiralamaktan vazgeçti

Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam, Yiğithan Güveli’nin kiralanması konusunda Fenerbahçe ile imzalanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yazılı bir açıklama yapılırken açıklamada, Sparta Rotterdam’da sezon sonuna kadar kiralık oynaması planlanan 19 yaşındaki oyuncunun, oturma izni işlemlerinin sürdüğü dönemde yaşadığı sakatlığın, bu kararın alınmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Yiğithan’ın kiralanması konusunda Sparta Rotterdam’la geçen hafta anlaşmıştı. Sarı-lacivertliler ile İstanbulspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında talihsiz bir şekilde sakatlanan genç futbolcunun, sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.

17 Ocak 2018 Fenerbahçe`ye Yiğithan Güveli`den şoke eden haber! Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan Güveli'nin sol üst adelesinde kopma ve kısmi yırtık olduğu açıklandı. Genç oyuncunun en az 3 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenirken Sparta Rotterdam'a transferinin iptal olduğu öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Dick Advocaat Fenerbahçe İstanbulspor Sparta Rotterdam spor toto süper lig Ziraat Türkiye Kupası
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