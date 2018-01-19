Son dakika… Fenerbahçe’nin yeni forma göğüs sponsoru belli oldu! Mehmet Ali Aydınlar sürprizi

Fenerbahçe yeni forma sponsorunun 'Acıbadem' olduğunu açıkladı. Şike sürecinde TFF Başkanlığı yapan ve Aziz Yıldırım ile uzun süre kavgalı olan Mehmet Ali Aydınlar'ın, Aziz Yıldırım ile yan yana çekilen fotoğrafı güne damgasını vurdu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe formasının üzerinde bugünden itibaren Acıbadem ismini taşıyacak.

Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bu sponsorluk ile ilgili uzun süren görüşmeler yaptığını ve neticede değer itibariyle bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan biri olduğunu ifade etti.

Yıldırım ayrıca, Fenerbahçe’de görev bilincinin en üst düzeyde olduğunu, asıl olanın gönüllülük olmakla birlikte görev verildiğinde hiçbir Fenerbahçelinin görevden kaçmayacağını bu bağlamda değerlendirildiğinde Mehmet Ali Aydınlar’ın göreve davet edildiğinde kendisinin de bu görevden kaçmayarak Fenerbahçe’ye önemli bir görevi ifa ettiğine dikkat çekti.

Mehmet Ali Aydınlar ve Aziz Yıldırım, 2013’te Fenerbahçe başkanlığı yarışmış, Yıldırım 9 bin 380 oyun 6 bin 821'ini alarak başkanlığını sürdürmüştü.

Başkanlık yarışı sırasında iki ismin birbirine karşı kullandığı sert ifadeler ise akıllara kazınmıştı. Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildikten sonra yaptığı açıklamada 3 Temmuz 2011'de başlayan ‘Şike Davası'na atıfta bulunup “Bugün olağanüstü seçim 3 Temmuz hesaplaşmasıydı” ifadelerini kullanmıştı.

Sponsorluk anlaşması sonrasında konuyla ilgili Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı;

“İşbirliğinin duyurulması amacıyla Başkanımız Aziz Yıldırım ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar birer açıklama yayınladı.

Başkanımız Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada; Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu sponsorluk ile ilgili uzun süren görüşmeler yaptığını ve neticede değer itibariyle bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan biri olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'de görev bilincinin en üst düzeyde olduğunu, asıl olanın gönüllülük olmakla birlikte görev verildiğinde hiçbir Fenerbahçelinin görevden kaçmayacağını bu bağlamda değerlendirildiğinde Mehmet Ali Aydınlar'ın göreve davet edildiğinde kendisinin de bu görevden kaçmayarak Fenerbahçe'ye önemli bir görevi ifa ettiğine dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de yerine getirilmesi lazım gelen bir görev olduğunda söz konusu görevi hiç düşünmeden yerine getirmenin her Fenerbahçeli'nin ortak bilinci olduğunu belirten Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da duygularını ve görüşlerini şu açıklamayla dile getirdi:

“Acıbadem Sağlık Grubu ile ülkemizin en büyük camiası Fenerbahçe Spor Kulübü arasında bu sezon devre arasından itibaren başlamak üzere uzun yıllar sürmesini umduğumuz bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Bugünden itibaren Fenerbahçe Futbol Takımı'nın göğüs sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu olacak.

Hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe, sadece takımların, sporcuların, teknik adamların şampiyonluklar için mücadele ettiği bir kulüp değildir. Aynı zamanda birlik beraberlik içinde ortak amaçlar için hareket eden büyük bir camiadır. Ortak sevdamız olan Fenerbahçemizi maddi anlamda güçlendirmek, rakipleri ile mücadelede güçlü olmasını sağlamak maddi imkanı olan her Fenerbahçelinin görevidir. Kulüplerin ekonomik sorunlar ile boğuştuğu bu ortamda bir Fenerbahçeli olarak kulübümüze maddi destek sağlamayı bir görev olarak telakki etmekteyim.

Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçemiz, çok fazla değeri bir araya getiren farklı bir yapıdır. Fenerbahçe hepimizin şampiyonluklardan, kupalardan fazla bu değerler için sevdiği tutkuyla bağlandığı bir olgudur. Rahmetli İslam Çupi üstadımızın kaleme aldığı gibi “Fenerbahçe'nin adı konulamayan büyüklüğü” bu değerlerden gelir.

Bu değerler içinde en çok önem verdiklerimizin başında da “görev bilinci” gelir.

Fenerbahçemiz söz konusu olduğunda, bu renklere gönül vermiş, diğerleri arasından sarı-lacivertli renkleri seçmiş herkesin çok iyi bildiği ve yaşamlarına yansıttığı özel bir durum yaşanır. Fenerbahçe bir görev verirse bu hiç tereddüt etmeden, düşünmeden yerine getirilir. Çünkü, hepimiz şunu gayet net biliriz. Bu renklere, bu armaya, bu formaya destek, her şeyden önce gelir. Sarı Lacivertli renkler çağırdığında bekletilmez.

Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olduğum ilk günden itibaren Fenerbahçe'ye her anlamda koşulsuz destek olmak konusundaki kararlılığımın bir parçası olarak, sponsorluk konusu gündeme geldiği anda şu sözü söyledik: “Fenerbahçe formasında yer almak, şahsımın temsil ettiği kurumumuzun tüm paydaşlarının göğsünü kabartır, gurur, onur verir.”

Sonuçta bu sponsorluk konusunda sorulacak “Neden ve Nasıl?” sorularının yanıtı tek bir kelimedir: O tek kelime Fenerbahçemiz'dir.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

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