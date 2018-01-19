Son dakika! Fenerbahçe taraftarının beklediği transfer açıklandı! Robin van Persie Feyenoord’da!

Fenerbahçe taraftarının beklediği ayrılık gerçekleşti. Feyenoord, Robin van Persie'yi renklerine bağladığını açıkladı. Van Persie, 2001-2004 yılları arasında forma giydiği köklü ekibe geri dönmüş oldu.

Fenerbahçe’den ayrılan Robin van Persie ile ilgili Feyenoord cephesinden resmi açıklama geldi. Beklenen ayrılık gerçekleşirken Hollanda’nın köklü ekibi golcü oyuncuyu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Arsenal’a transfer olmadan önce Feyenoord formasıyla yıldızını parlatan Van Persie, kariyerinin belki de son durağında yuvasına dönmüş oldu.

Arsenal'a transfer olup dünya futbolunun zirvesine çıkmadan önce Van Persie 2001-2004 yılları arasında genç ve yetenekli bir golcü olarak Feyenoord formasıyla göz doldurmuştu. Van Persie'nin Feyenoord formasıyla çıktığı 78 maçta 21 golü bulunuyor. Arsenal formasıyla adeta bir gol makinesine dönüşen Rotterdam doğumlu Van Persie, ayrıca doğduğu şehrin takımına da dönmüş olacak.

Fenerbahçe`den taraftara dolandırıcılık uyarısı! Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla taraftarına uyarıda bulundu. Açıklamada taraftarları arayıp Fenerbahçe Üniversitesi projesi için bağış toplayan ve dijital bileklik satışı yapan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği ifadeleri yer aldı. İlgili Haberi Oku