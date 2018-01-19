Shehu ile prensipte anlaşan Bursaspor, oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor

Bursaspor, Abdullahi Shehu ile prensipte anlaşırken Kıbrıs Rum Kesimi kulübü Anorthosis Famagusta ile de anlaşma aşamasına geldi.

Devre arası transfer döneminde şu ana kadar Moussa Sow ve Gheorghe Grozav’ı kadrosuna katan Bursaspor, 3’üncü transferini de bitirme aşamasına geldi. André Poko ile görüşmelerinden sonuç alamayan yeşil-beyazlı ekip, Teknik direktör Paul Le Guen’in isteği doğrultusunda önlibero mevkisi için Nijeryalı Abdullahi Shehu ile temasa geçerken, dün Bursa’ya da gelen 24 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonun başında Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Anorthosis Famagusta’ya transfer olan ve bu sezonun sonuna dek sözleşmesi bulunan Shehu için kulübüyle görüşmeler sürüyor. Bursaspor`un yeni transferi Gheorghe Grozav: `Savaşmak için buradayım` İlgili Haberi Oku

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Yeşil-beyazlı kulüp, oyuncunun bonservisini almak isterken, anlaşmanın ise kısa süreç içerisinde sağlanması bekleniyor. Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu da, bugün yaptığı açıklamada Nijeryalı oyuncunun kulübüyle olan görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Bursaspor’un menfaatleri doğrultusunda en iyisini yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Anorthosis Famagusta ile 18 maça çıkan genç oyuncu, ligde oynadığı bu süreç içerisinde 2 asist kaydetti. Nijerya Milli Takımı’nda da 16 kez forma şansı bulan Shehu, aynı zamanda Bursaspor’da forma giymekte olan Nijeryalı oyuncular William Troost-Ekong ve Mikel Agu’yu da milli takımdan tanıyor. Trabzonspor ve Bursaspor PFDK`ya sevk edildi Trabzonspor ve Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İlgili Haberi Oku