Şenol Güneş sinirlendi: “Yakışmıyor…”

Takımının kupada ortaya koyduğu performansı beğenmeyen Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Telafisi olmayan bir döneme giriyoruz. Antalya maçıyla birlikte çıkışa geçelim" dedi.

Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor’a rövanşta 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 4-1’lik avantajla tur atlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in, maçın ardından oyuncularına sert uyarılarda bulundu.

Takımın ortaya koyduğu etkisiz futbola dikkat çeken Güneş’in ”Oynadığımız bu futbol elbette beni tatmin etmedi. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Eksiklerimizi düzeltmemiz ve son şampiyon olarak sahadaki gücümüzü herkese göstermemiz lazım. Kupa maçını bir an önce unutup, Süper Lig’de çıkışa geçmeiz şart. Artık puan kaybının telafisinin olmayacağı bir döneme giriyoruz” dediği öğrenildi.

Tecrübeli hocanın konuşmasının devamında ise “Ligin ilk yarısında en az 10 puandan fazla bir kaybımız var. İkinci yarıda bunun tekrar etmemesi gerek. Bu bize yakışmayan bir durum. Üç kulvarda yolumuza devam ediyoruz ve çok önemli karşılaşmalar oynayacağız. Her maçı ayrı ayrı düşünüp, kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Bu kapasite bizde var. Antalya maçıyla birlikte bir başlangıç yapalım. Oynayan, oynamayan herkes taşın altına elini koysun” ifadelerini kullandığı bildirildi.

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