Samsunspor’da alacakları ödenmeyen Ayite ve Samed antrenmana çıkmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da alacakları son gününde de ödenmeyen Jonathan Ayite ve Samed Kılıç, antrenmana katılmadı.

Mali ve idari açıdan zor günler geçiren Samsunspor, her gün yeni bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Birçok futbolcusu alacakları ödenmediği için serbest kalan ve takımdan ayrılan kırmızı-beyazlılarda takımın son antrenmanına alacakları söz verilen tarihte ödenmeyen eski gol kralı jonathan Ayite ve Samed Kılıç katıldı. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Samsunspor'da futbolcular Gökay İravul ve Ahmet Cebe antrenman öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Cebe: “Sadece işimize odaklanmamız gerekiyor”

Futbolcuların sadece maçlara odaklanması gerektiğinin altını çizen deneyimli futbolcu Ahmet Cebe, “Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Bulunduğumuz durum belli. Çok da iyi hazırlanamadık maça. Bugünden itibaren tamamen maça odaklanacağız. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü bizden 1 puan yukarıda ve direkt rakibimiz. Bu maçtan en az 1 puan alırsak, 1 hafta sonra oynayacağımız Manisaspor maçını yeneceğimizi düşünüyorum. Bu ilk 2 maç bizim için çok büyük önem arz ediyor. Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: Sözlerim yanlış anlaşıldı Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, istifa etmeyeceğini, şehrin dinamiklerini harekete geçirmek için üstü kapalı bazı açıklamalarda bulunduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

İlk 2 maçta alacağımız güzel sonuçlar şehri ayağa kaldırabilir. Destek kampanyasına herkes elinden geldiğince destek veriyor. Valimiz ve belediye başkanlarımız da destek oluyor. Daha da iyi olabilir. Futbolcular olarak bundan sonra sadece işimize odaklanmamız gerekiyor. Daha kötü günler de gelebilir. Bunların yaşanmaması ve Samsunspor'u hedeflediği yerlere taşımaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Gökay İravul: “Bizimle yatıp, bizimle kalkan taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz”

Tüm sıkıntılara rağmen kendilerine destek veren taraftarlara galibiyet hediye etmek istediklerini vurgulayan Gökay İravul, “Yaşadığımız sıkıntılar herkes tarafından biliniyor. Valilik öncülüğünde başlatılan kampanya ile sıkıntılar yavaş yavaş halledilmeye çalışılıyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumu bir kenara bırakmalıyız. Çünkü Pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Giden oyuncuları da düşünürsek, her maç bizim için final havasında geçecek.

Güzel sonuçla Gaziantep'ten dönmek istiyoruz. Bizle yatıp bizle kalkan insanları mutlu etmek istiyoruz. Yaşadığımız sıkıntılar gereği tam anlamıyla fiziksel ve zihinsel olarak burada olamadık. Bugünden itibaren bu düşünceleri kenara bırakıp galip gelmek istiyoruz. Oynayacağımız ilk 2 maçtan en az 4 puan alırsak hem ilk yarıya iyi başlayacağız hem de bulunduğumuz konumdan yukarılara doğru uzaklaşacağız” diye konuştu. Shehu ile prensipte anlaşan Bursaspor, oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor Bursaspor, Abdullahi Shehu ile prensipte anlaşırken Kıbrıs Rum Kesimi kulübü Anorthosis Famagusta ile de anlaşma aşamasına geldi. İlgili Haberi Oku