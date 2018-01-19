Sahaya giren taraftar, sigara paketini düşürürse…
İlk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Chelsea, normal süresi 1-1 biten mücadelede Norwich City'i penaltılarla 5-3 mağlup etti ve İngiltere FA Cup'ta turu geçen taraf oldu. Ancak maçta yaşanan bir olay herşeyin önüne geçti...
FA Cup’ta Chelsea ile Norwich’in 0-0 biten ilk maçın ardından oynadığı tekrar maçında Alvaro Morata, kırmızı kart gördü. Duruma sinirlenen taraftar sahaya girdi ama o sırada sigara paketini düşürdü. Norwich’ten Timm Klose ise taraftara sigara paketini verdi.
Bu anlar sosyal medyanın diline dolandı…
İşte o anlar…