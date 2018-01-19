Sahaya giren taraftar, sigara paketini düşürürse…

İlk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Chelsea, normal süresi 1-1 biten mücadelede Norwich City'i penaltılarla 5-3 mağlup etti ve İngiltere FA Cup'ta turu geçen taraf oldu. Ancak maçta yaşanan bir olay herşeyin önüne geçti...

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