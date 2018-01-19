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Sahaya giren taraftar, sigara paketini düşürürse…

İlk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Chelsea, normal süresi 1-1 biten mücadelede Norwich City'i penaltılarla 5-3 mağlup etti ve İngiltere FA Cup'ta turu geçen taraf oldu. Ancak maçta yaşanan bir olay herşeyin önüne geçti...
09:0619 Ocak 2018
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Sahaya giren taraftar, sigara paketini düşürürse…

FA Cup’ta Chelsea ile Norwich’in 0-0 biten ilk maçın ardından oynadığı tekrar maçında Alvaro Morata, kırmızı kart gördü. Duruma sinirlenen taraftar sahaya girdi ama o sırada sigara paketini düşürdü. Norwich’ten Timm Klose ise taraftara sigara paketini verdi.

Bu anlar sosyal medyanın diline dolandı…

İşte o anlar…

17 Ocak 2018 İngiltere`de bir ilk! Iheanacho`nun golü tarihe geçti İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Leicester City ile Fleetwood arasında oynanan karşılaşmada Iheanacho'nun attığı gol ülke tarihine geçti. Maçı 2-0'a taşıyan vuruş, İngiliz futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından verilen ilk gol oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Alvaro Morat chelsea Norwich Timm Klose
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