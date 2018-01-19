Roma’nın genç ismi Rezan Çorlu’dan Galatasaray açıklaması

Sezon başında Roma'nın kadrosuna kattığı Türk asıllı Danimarkalı genç oyuncu Rezan Çorlu, Galatasaray'ın kendisini kiralamak istediğini söyledi.

Roma forması giyen Türk asıllı Danimarkalı oyuncu Rezan Çorlu, ülke basınına yaptığı açıklamada Galatasaray’ın kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Hücuma dönük orta saha ve kanatlarda oynayabilen Rezan Çorlu, Galatasaray’ın kendisini kiralamak istediğini söyledi.

Sezon başında Brondby’den Roma’nın 600 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde kiralık olarak bazı teklifler geldiğini söylerken ”Galatasaray’ın benimle ilgilendiğini duydum. Yazın da böyle bir konu vardı. Beni kiralamak istiyorlar. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz” ifadeleriyle Galatasaray’ın ilgisini açıkladı.

Çorlu, kiralık olarak gidip döndükten sonra hedefinin Roma’nın kadrosunda kendine yer bulmak olduğunu da dile getirdi ve ”Eğer bir takıma kiralık gidersem, kendimi geliştirim, döndüğümde Roma kadrosunda yer almak istiyorum” dedi.

Rezan Çorlu bu sezon Roma genç takımıyla 9 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Çorlu sezon başında Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Rezan Çorlu, Brondby altyapısında futbola başlarken, 2012’den bu yana Danimarka’nın farklı yaş kategorilerinde genç milli takımlarında forma giydi.

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