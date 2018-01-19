Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Patrice Evra Galatasaray taraftarına seslendi!

Transfer döneminde Galatasaray'ın ilgilendiği sol bek Patrice Evra, Instagram hesabından Galatasaray taraftarına seslendi. Evra, "Tüm Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar için oynamıyorum ama bana çok büyük sevgi gösteriyorlar" dedi.
22:5919 Ocak 2018
0

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan deneyimli sol bek Patrice Evra, kişisel Instagram hesabından Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi. Sosyal medyayı aktif ve eğlenceli bir şekilde kullanan 36 yaşındaki Fransız futbolcu “Tüm Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar için oynamıyorum ama bana çok büyük sevgi gösteriyorlar” dedi.

Patrice Evra daha sonra Türkçe olarak “Merhaba” ve “Güle güle” derken videosunu “Bu oyunu seviyorum” diyerek noktaladı. Şu an herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan Evra’nın Marsilya’yla olan sözleşmesi bir taraftara tekme attığı için feshedilmişti.

06 Ocak 2018 Terim Evra`ya onay verdi, Emre Mor`u istedi! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim onay verdi, Fransız oyuncu Evra'ya Florya yolu göründü. İlgili Haberi Oku

10 Kasım 2017 UEFA ve Marsilya`dan taraftara tekme atan Patrice Evra`ya ağır fatura! Taraftara tekme atan Patrice Evra'ya UEFA ve kulübü Marsilya cezayı kesti. UEFA, Evra'yı Haziran 2018'e kadar Avrupa kupalarından men ederken Marsilya deneyimli futbolcunun sözleşmesini feshetti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray patrice evra spor toto süper lig
Son güncelleme: 23:04 | 19.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER