Patrice Evra Galatasaray taraftarına seslendi!

Transfer döneminde Galatasaray'ın ilgilendiği sol bek Patrice Evra, Instagram hesabından Galatasaray taraftarına seslendi. Evra, "Tüm Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar için oynamıyorum ama bana çok büyük sevgi gösteriyorlar" dedi.

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan deneyimli sol bek Patrice Evra, kişisel Instagram hesabından Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi. Sosyal medyayı aktif ve eğlenceli bir şekilde kullanan 36 yaşındaki Fransız futbolcu “Tüm Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar için oynamıyorum ama bana çok büyük sevgi gösteriyorlar” dedi.

Patrice Evra daha sonra Türkçe olarak “Merhaba” ve “Güle güle” derken videosunu “Bu oyunu seviyorum” diyerek noktaladı. Şu an herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan Evra’nın Marsilya’yla olan sözleşmesi bir taraftara tekme attığı için feshedilmişti.

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