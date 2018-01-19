Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Orkan Çınar Konyaspor’a kiralandı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Orkan Çınar, Atiker Konyaspor'a transfer oldu. Genç oyuncu, Konyaspor'a 6 aylığına kiralandı.
15:4119 Ocak 2018
0
Orkan Çınar Konyaspor’a kiralandı

Beşiktaş, genç oyuncusu Orkan Çınar’ın transferi için Konyaspor’la kiralık olarak anlaştı. 21 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’in çok istediği futbolcu için iki kulübün görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın sağlanabileceği aktarılmıştı. Gökhan Töre’nin dönüşüyle birlikte teknik direktör Şenol Güneş tecrübe kazanmasını istediği Orkan Çınar’ın sürekli oynayabileceği bir takıma kiralık verilmesine izin verdi.

Kardemir Karabükspor’da forma giyen Yatabare’yi renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş’ta forma şansı bulumayan kanat oyuncusu Orkan Çınar’ı, sezon sonuna kadar kiradı. Orkan Çınar’ın, bugün Konya’ya gelerek imza atması bekleniyor.

21 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

 

19 Ocak 2018 Beşiktaş`ta Vida`nın lisansı çıktı Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida'nın lisansı çıktı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş konyaspor Orkan Çınar transfer
Son güncelleme: 15:42 | 19.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER