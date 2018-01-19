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Mauricio Isla: ‘Fenerbahçe’nin Juventus’tan eksik hiçbir yanı yok’

Şilili futbolcu Mauricio Isla, Fenerbahçe'nin eski takımı Juventus'tan hiçbir eksik yanının olmadığını söyledi. Isla, "Fenerbahçe’nin Juventus’tan eksik kalır hiçbir yanı yok. Tesisler açısından, takım, taraftar, stat açısından... Ve bunun yanında olağanüstü güzelliği olan bir şehirde İstanbul'da yaşıyorum" dedi.
00:5119 Ocak 2018
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Mauricio Isla: ‘Fenerbahçe’nin Juventus’tan eksik hiçbir yanı yok’

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Mauricio Isla, FB TV’de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe transfer olma sürecini anlatan 29 yaşındaki oyuncu, “İlk haberi Şili’deyken aldım. Menajerim beni aradı ve ‘Fenerbahçe’den bir telefon aldım ve seni kesinlikle istiyorlar.’ dedi. Ben, ‘Fenerbahçe beni nasıl isteyebilir? Zaten 3-4 sağ beki var.’ dedim. Menajerimin cevabı bana şu şekilde oldu: ‘Fenerbahçe Teknik Direktörü seni kesinlikle burada görmek istiyor, başka bir yolu yok. Sana güveniyor ve seni buraya getirmek istiyor.’ Şu anda buradayım ve Fenerbahçe’nin Juventus’tan eksik kalır hiçbir yanı yok.

Tesisler açısından, takım, taraftar, stat açısından… Ve bunun yanında olağanüstü güzelliği olan bir şehirde İstanbul’da yaşıyorum. Samimi bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe’ye gelme kararımdan dolayı kesinlikle hiçbir pişmanlık duymuyorum” dedi. Isla, en mutlu olduğu anın Şili ile kazandığı Copa America, en zor anının ise yaşadığı diz sakatlığı olduğunu da sözlerine ekledi.

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Etiketler
Fenerbahçe mauricio isla spor toto süper lig
Son güncelleme: 00:53 | 19.01.2018
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