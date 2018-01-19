Lösemi hastası Cansu Demirduman sesini duyurmaya çalışıyor

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi´nde 4 aydır lösemi tedavisi gören Cansu Demirduman, en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelmek olduğunu söyledi. Öte yandan Galatasaray Basın Sorumlusu Hande Sümertaş konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuştu

SKOR ÖZEL / Kayseri’de yaşayan 12 yaşındaki lösemi hastası Cansu Demirduman, taraftarı olduğu Galatasaray´ın futbolcularıyla buluşmanın hayalini kuruyor. Cansu, pazartesi günü Süper Lig´de oynanacak Kayserispor karşılaşması için kente gelecek olan Galatasaray kafilesiyle buluşup, en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi´nde 4 aydır lösemi tedavisi gören Cansu Demirduman, en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelmek olduğunu belirterek, “Ben Galatasaray´ın fanatiğiyim. Takımımızdaki oyuncuların her birini de ayrı seviyorum. Özellikle Muslera ve Gomis´e hayranım. Umarım sesime kulak verirler ve onlarla tanışma fırsatı bulurum” dedi.

Galatasaraylı futbolcularla tanışmanın hayalini kuran Cansu, “Yatağım ve nevresim takımım sarı kırmızı, Galatasaray’la yaşıyorum. Şimdiden imzalatmak üzere formam ve atkım da hazır, hafta sonu takımımız Kayseri´ye gelecek ben de inşallah onlarla bir araya gelme fırsatı bulurum. Muslera ve Gomis´e formamı imzalatırım” diye konuştu.

GALATASARAY CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak SÖZCÜ‘ye konuşan Galatasaray Kulübü Basın Sorumlusu Hande Sümertaş, “Kayseri’ye gece geç saatte geldik. Konuyla ilgili bir bilgimiz yoktu. Ancak sizin aracılığınızla öğrenmiş olduk. Bir gelişme olması halinde duyuru yaparız” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRI

Sosyal medyada da #CansuHayalineKavussun ve #GalatasarayCansuileBulussun başlığı ile yüzlerce Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim, kulüp resmi sitesi, futbolcular ve kulüp tercümanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi etiketleyerek Cansu´ya destek mesajları atıyor, Galatasaray yönetimine seslerini duyurmaya çalışıyor.

“KIZIMIN MUTLU OLMASINI İSTİYORUM”

Doğan Haber Ajansı’na konuşan anne Zümrüt Ünal (37) ise, kızının Galatasaray sevgisinin farklı bir boyutta olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cansu, adeta Galatasaray’la yaşıyor, takım galip geldiği zaman yüzünde gülücükler açıyor. Puan kaybında ise üzüntüsü yüzüne yansıyor. Diğer hasta yakınları da Cansu´dan bahsederken sürekli `fanatik´ yakıştırması yapıyor. Cansu´nun ismini pek kullanan olmuyor, onun Galatasaray sevgisini tüm hastane biliyor ve Cansu´yu sorarken `Fanatik napıyor´, `Fanatiğe selamlar´, `Fanatiğin durumu nasıl´ diyorlar. Ben de kızımın hep hayalini kurduğu, futbolcularla tanışmasını çok isterim. Biliyorsunuz onlar için moral çok önemli. Mutlu oldukları zaman hücreler çoğalıyor. Kızımın mutlu olması için, bu buluşmanın gerçekleşmesini ben de çok istiyorum. Bir anne olarak, hastalığı süresince kızımın hep mutlu olmasını istiyorum.”