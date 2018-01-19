Loic Remy’den ipleri koparan açıklama!

İspanya La Liga ekibi Las Palmas'ta kadro dışı kalan ve Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray'ın ilgilendiği Loic Remy, teknik direktörü Paco Jemez ile yaşadıklarını anlattı ve çok sert ifadeler kullandı.

Galatasaray ve Trabzonspor’un transfer gündeminde olduğu belirtilen Loic Remy, Las Palmas’ta kadro dışı kalması hakkında konuştu ve takıma dönmeyeceğini açıkladı. İşte Loic Remy’nin İspanyol basınında yer alan açıklamalarından satır başları…

‘ANİDEN BENİ KENARA ATTILAR’

“Takıma dönmüyorum çünkü teknik adam tarafından saygısızlığa maruz kaldım. Anahtar oyuncu olduğumu söylemiyorum ancak takımın en skorer futbolcusuydum. Aniden beni kenara attılar.”

Trabzonspor`un görüştüğü Loic Remy için Galatasaray da devrede Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvet hattını yeni bir Fransız ile daha desteklemek istiyor. İddiaya göre hedefte, Trabzonspor'un uzun bir süredir ilgilendiği ve teklif götürdüğü Loic Remy var. İlgili Haberi Oku

‘SAVAŞMAK İSTEDİM’

“Buradan ayrılmalıydım ancak mücadele etmek istedim. Takımımı La Liga’da tutmak için savaşmak istedim. Teknik adam geldi ve kadro dışı bırakmaya karar verdi”

‘SADECE 1 DAKİKA GEÇ KALDIK’

“Ben ve Tannane akşam yemeğine geç kaldık. Sadece 1 dakika geç kaldık. Bahaneye gerek yok, profesyoneller olarak zamanında orada olmalıydık ancak teknik adamın iki oyuncuyu böyle hedef alması için bir sebep değil. Bana b*k gibi davrandı”

‘CESARETİ YOKTU’

“Benimle konuşmadı. Başkana söyledi ve başkan bizimle konuşmaya geldi. Karşımızda duracak cesareti yoktu. ‘Seni burada istemiyorum’ diyebilirdi ve bu iş orada biterdi.