CANLI | Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı ile başlıyor. Tehlike hattından uzaklaşma hedefi taşıyan iki takımı bir araya getiren kritik mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika kritik pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının perdesi İstanbul’da açılıyor. Kasımpaşa’nın Aytemiz Alanyaspor’u konuk edeceği karşılaşma ile lige verilen yaklaşık 1 aylık aradan sonra Süper Lig heyecanında 18. hafta başlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Topladığı 19 puanla 11. sırada yer alan ve kendisini tehlike hattından uzaklaştırmak isteyen Kasımpaşa ligde dört maçlık galibiyet hasretine son verme peşinde. Devre arasında teknik direktör değişikliğine giden ve Safet Susiç’le ayrılıp göreve Hikmet Karaman’ı getiren Aytemiz Alanyaspor ise deneyimli çalıştırıcı ile iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Ligde son beş maçta dört mağlubiyet ve bir beraberlik alan konuk ekip ise 18 puanla 13. sırada yer almakta. Alanya da kendisini tehlike bölgesinden kurtarmak için mücadele ediyor.