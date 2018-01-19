Hikmet Karaman: ‘Fofana’nın kırmızı kartı maçın kırılma anlarından biriydi’

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fofana’nın kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasının, mücadelenin kırılma anlarından biri olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından A. Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk yarıda iyi mücadele ettiklerini aktaran Karaman, “Hem oyunu kontrol edip hem de galip duruma geçen takım ve mücadele yüksek bir Alanyaspor seyrettik. İkinci yarı 2-1'in avantajı özellikle rakibin oyunu riske ettiği bölümde 3. gole yaklaştık. Hücumda daha iyi olsak 3. golü atabilirdik. Daha sonra rakibin üstünlük kurduğu pozisyonlar var” şeklinde konuştu.

‘Love olsaydı farklı olurdu’

Karaman, Fofana'nın kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasının mücadelede kırılma noktası olduğunu söyleyerek, “2-2'yi yedikten sonra Fofana'nın gördüğü gereksiz bir kırmızı kart. Bence maçın kırılma noktalarından biri. Hücumda önemli oyuncumuz Love ve yeni transferler kulübede olsaydı farklı olurdu. Mbilla'nın sakatlanıp oyundan çıkması şanssızlıktı. İlk 45 dakikadaki oyun bize umut verdi. Yeni arkadaşlar ve cezalı arkadaşların aramıza katılmasıyla gücümüzü daha yukarı çekip iyi futbolu skora yansıtacağız” diye konuştu. Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor: 3-2 Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı ile başladı. Ev sahibi gol düellosunda sahadan 3-2 galibiyetle ayrılırken tehlike bölgesinden uzaklaşma yolunda önemli bir üç puan elde etti. Alanyaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıkarken Akdeniz ekibinde Mamadou Fofana, 82'de kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku